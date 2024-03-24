«Никакого праздника»: россиян огорошили отменой 10 праздничных дней в мае

Предстоящий майский месяц порадует жителей России ожидаемыми праздниками, связанными с Днем Весны и Труда, а также Днем Победы, что приведет к значительному увеличению числа выходных дней.

Согласно информации, опубликованной в газете "Известия", правительство Российской Федерации утвердило новый график переноса рабочих дней, чтобы обеспечить возможность наслаждаться наступающими праздниками на полную катушку.

Согласно обновленному графику, первый блок праздников начнется уже 28 апреля и продлится до 1 мая, включая четыре долгожданных выходных дня. Официальный отдых начнется в субботу, 27 апреля, делая ее рабочим днем. Затем последуют выходные в понедельник, 29 апреля, и дополнительный выходной во вторник, 30 апреля, перенесенный с 2 ноября.

Второй период праздников в мае будет связан с Днем Победы, который приходится на четверг, 9 мая 2024 года. После этого жители России смогут насладиться дополнительным выходным днем в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Это даст возможность насладиться непрерывным пятидневным отдыхом до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая.