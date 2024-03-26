«Никакого праздника»: граждан России удивили отменой 10 праздничных дней в мае

Майский месяц обещает россиянам ожидаемые праздники, такие как День Весны и Труда, а также День Победы, что приведет к увеличению числа выходных дней.

По информации из газеты "Известия", правительство Российской Федерации утвердило новый график сдвига рабочих дней, чтобы дать возможность гражданам насладиться предстоящими праздниками.

Согласно обновленному графику, первый блок праздничных дней начнется уже 28 апреля и продлится до 1 мая, включая в себя четыре выходных дня. Официальный отдых начнется в субботу, 27 апреля, сделав ее рабочим днем. Затем последуют выходные в понедельник, 29 апреля, и дополнительный день отдыха во вторник, 30 апреля, перенесенный с 2 ноября.

Второй набор майских праздников будет связан с Днем Победы, который отмечается в четверг, 9 мая 2024 года. Затем гражданам предоставлен дополнительный выходной день в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Это позволит насладиться непрерывным пятидневным отдыхом до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая.