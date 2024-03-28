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· Артем Акчурин

«Никакого праздника»: граждан РФ удивили отменой 10 праздничных дней в мае

«Никакого праздника»: граждан РФ удивили отменой 10 праздничных дней в мае

biletik.aero

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Май месяц будет радовать российских граждан ожидаемыми праздниками, такими как День весны и труда, а также День победы, что приведет к увеличению числа выходных дней.

Правительство Российской Федерации, согласно информации, опубликованной в газете "Известия", утвердило новый график переноса рабочих дней, с целью дать возможность широким массам полноценно насладиться предстоящими праздниками.


Согласно обновленному графику, первый ожидаемый период праздников начнется уже 28 апреля и продлится до 1 мая, включая в себя четыре выходных дня. Официальный отдых начнется в субботу, 27 апреля, делая ее рабочим днем. Затем последуют выходные в понедельник, 29 апреля, а также дополнительный выходной день во вторник, 30 апреля, перенесенный с 2 ноября.

Второй набор праздников в мае будет связан с Днем победы, который будет отмечаться в четверг, 9 мая 2024 года. После этого российским гражданам будет предоставлена возможность насладиться дополнительным выходным днем в пятницу, 10 мая, благодаря переносу выходного дня с 6 января. Это позволит насладиться непрерывным пятидневным отдыхом до субботы и воскресенья, 11 и 12 мая.

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