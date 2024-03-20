Никаких соды и дрожжей: секрет самых пышных, пористых и вкусных оладий на кефире

Многие домохозяйки с опаской относятся к соде, так как даже небольшое увеличение ее количества в рецепте может повлиять на вкус выпечки. Однако вовсе не обязательно рисковать. Сообщают Хибины.ру.

Мы предлагаем рецепт очень воздушных, пышных и нежных оладий без соды.



Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:

- 180 г муки;

- 20 г сливочного масла;

- 20 г сахара;

- 1 куриное яйцо;

- 1 чайная ложка разрыхлителя теста (с горкой);

- 1 щепотка соли;

- 2 столовые ложки растительного масла.



Первый секрет получения пышных оладий — использование теплого кефира. Холодный кефир не даст такого эффекта. Подогрейте его на водяной бане или в микроволновой печи.В миске соедините яйцо, соль и сахар. Добавьте в эту смесь теплый кефир и растопленное сливочное масло (последний ингредиент необязателен, но делает оладьи более нежными).В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и добавьте сухие ингредиенты в жидкую смесь. Быстро перемешайте ложкой (не используйте миксер). Не смешивайте тесто слишком долго — в этом заключается второй секрет. Если смешивать тесто тщательно, оладьи станут плотными и "резиновыми". Не беспокойтесь о наличии небольших комочков — они разойдутся в процессе выпечки.Тесто должно быть густым, но не должно слишком быстро стекать с ложки. Обязательно дайте тесту отдохнуть 5-10 минут.Жарьте оладьи на небольшом огне, не перемешивая тесто. Хорошо предварительно разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и выкладывайте тесто по одной столовой ложке. После переворачивания можно готовить оладьи под крышкой. Наслаждайтесь вкусом!