Никаких соды и дрожжей: секрет самых пышных, пористых и вкусных оладий на кефире
hibiny.ru
Многие домохозяйки с опаской относятся к соде, так как даже небольшое увеличение ее количества в рецепте может повлиять на вкус выпечки. Однако вовсе не обязательно рисковать. Сообщают Хибины.ру.
Мы предлагаем рецепт очень воздушных, пышных и нежных оладий без соды.
Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 180 г муки;
- 20 г сливочного масла;
- 20 г сахара;
- 1 куриное яйцо;
- 1 чайная ложка разрыхлителя теста (с горкой);
- 1 щепотка соли;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Первый секрет получения пышных оладий — использование теплого кефира. Холодный кефир не даст такого эффекта. Подогрейте его на водяной бане или в микроволновой печи.
В миске соедините яйцо, соль и сахар. Добавьте в эту смесь теплый кефир и растопленное сливочное масло (последний ингредиент необязателен, но делает оладьи более нежными).
В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и добавьте сухие ингредиенты в жидкую смесь. Быстро перемешайте ложкой (не используйте миксер). Не смешивайте тесто слишком долго — в этом заключается второй секрет. Если смешивать тесто тщательно, оладьи станут плотными и "резиновыми". Не беспокойтесь о наличии небольших комочков — они разойдутся в процессе выпечки.
Тесто должно быть густым, но не должно слишком быстро стекать с ложки. Обязательно дайте тесту отдохнуть 5-10 минут.
Жарьте оладьи на небольшом огне, не перемешивая тесто. Хорошо предварительно разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и выкладывайте тесто по одной столовой ложке. После переворачивания можно готовить оладьи под крышкой. Наслаждайтесь вкусом!
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