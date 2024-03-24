По словам украинской провидицы, в будущем страну ожидает победа, а помочь им в этом сможет природа.

Известная гадалка и экстрасенс Ольга Стогнушенко уверена, что свойственная Украине война завершится в 2024 году. Ольга Стогнушенко делала эти заявления шесть дней назад в интервью ютуб-каналу "Поговоримо".

«Третьего года войны не будет. Будет чуть больше двух лет. Так как на это нет возможностей», - сказала провидица.

Она также отметила, что обстрелы будут прекращены очень быстро и мгновенно.

"В этом году произойдет что-то резкое, что будет символизировать конец. Это будет объявлено", - добавила экстрасенс.

Гадалка также объяснила, что после смерти влиятельного человека и начала природных катастроф военные действия будут остановлены. Однако официальных переговоров не предвидится, но будет секретное общение по территориальным вопросам. При этом Украина не согласится отдавать какие-либо территории.



Но не ясно, каким образом российские войска внезапно отойдут и передадут территории, которые уже были признаны новыми территориями России.



Такой мистический прогноз украинской гадалки не удивляет, ведь в стране, где ежедневно несут невосполнимые потери на передовой, единственной надеждой может быть только природа.