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«Никаких переговоров»: украинская провидица озвучила дату завершения спецоперации

«Никаких переговоров»: украинская провидица озвучила дату завершения спецоперации

politonline.ru

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Украинская экстрасенс Ольга Стогнушенко поделилась своим видением о завершении текущего конфликта, предрекая успех Украины и указывая на роль природных событий в этих процессах.

В интервью для телепрограммы «Поговорим», Стогнушенко выразила мнение, что конфликт закончится в 2024 году, при этом ожидаются значительные экологические изменения.

Согласно ее прогнозу, война не затянется более трех лет и закончится уже через два, так как будут исчерпаны все предпосылки для ее дальнейшего продолжения. Экстрасенс убеждена, что мир придет неожиданно, с резким объявлением о прекращении боевых действий в этом году.

Стогнушенко акцентирует внимание на связи завершения конфликта с гибелью важной персоны и началом крупных природных катастроф, не ожидая при этом заключения формальных мирных договоренностей.

Тем не менее, остается открытым вопрос о том, как российские войска отступят и вернут территории, уже признанные новыми регионами России, подчеркивая неоднозначность и многогранность предсказания Стогнушенко.

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