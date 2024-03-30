Новости России
· Алина Алмакаева

«Никаких переговоров»: украинская провидица обнародовала дату завершения СВО

«Никаких переговоров»: украинская провидица обнародовала дату завершения СВО

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Украинская медиум Ольга Стогнушенко предсказывает победу Украины в текущем конфликте, отмечая важную роль природных факторов.

В ее прогнозе, озвученном в программе «Поговорим», говорится, что конфликт завершится в 2024 году, сопровождаясь экологическими бедствиями.

«Война не потянет за собой третий год. Она закончится чуть более чем через два года, так как ресурсы для ее продолжения исчерпаны», - утверждает Стогнушенко.

По ее прогнозу, прекращение боевых действий наступит внезапно. «Мы увидим неожиданное заявление о конце конфликта в этом году», - добавляет она.

Стогнушенко отмечает, что окончание боевых действий будет связано с уходом ключевой фигуры и началом масштабных природных катастроф, хотя она не предполагает заключения каких-либо мирных соглашений.

Однако медиум не раскрывает механизма, по которому российские вооруженные силы внезапно отступят и вернут территории, которые были аннексированы в состав России.

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