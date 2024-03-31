Новости России
· Артем Акчурин

«Никаких переговоров»: украинская провидица обнародовала дату завершения спецоперации

«Никаких переговоров»: украинская провидица обнародовала дату завершения спецоперации

iz.ru

Подписаться в Telegram

Украинская ясновидящая Ольга Стогнушенко сделала резонансное предсказание об исходе текущего конфликта, выдвигая гипотезу о победе Украины, с акцентом на влияние природных феноменов на развитие событий.

В рамках своего прогноза, заявленного в эфире программы "Поговорим", Стогнушенко утверждает, что конфликт завершится в 2024 году, сопровождаясь серьезными экологическими катастрофами.

По утверждению ясновидящей, "Война не продлится дольше трех лет. Она завершится чуть более, чем через два года, так как условия для ее продолжения исчерпаны".

Прекращение боевых действий, по прогнозам Стогнушенко, произойдет внезапно, с неожиданным объявлением о завершении конфликта в текущем году.

Она делает акцент на том, что конец военных действий будет ассоциирован со смертью ключевой фигуры и стартом масштабных природных бедствий, не предвидя при этом заключения мирных соглашений.

Однако, вопрос о том, каким образом российские силы неожиданно отступят и вернут территории, ранее интегрированные в состав России, остается без ответа, несмотря на детальное описание последствий прогнозируемых событий ясновидящей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль

Гид по скидкам Казани

день назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

как установить вентиляционную решетку с сеткой против насекомых

Новости Казани

день назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Интересное в Казани

3 дня назад

Чем грозит отсутствие зубов, рассказали специалисты казанской стоматологической клиники

ремонт ноутбуков асер цена в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Лонгриды

17 часов назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Казани

18 часов назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Новости Казани

21 час назад

В Казани перекрыли движение

Новости Татарстана

день назад

Татарстану не хватает логистов с высшим образованием
Лонгриды
17 часов назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

Гид по скидкам Казани

день назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Казани

18 часов назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Новости Казани

19 часов назад

В Казани пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов
«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино
Лонгриды
2 дня назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Казани

21 час назад

В Казани перекрыли движение

Новости Татарстана

день назад

Татарстану не хватает логистов с высшим образованием

Новости Казани

день назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники