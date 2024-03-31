Украинская ясновидящая Ольга Стогнушенко сделала резонансное предсказание об исходе текущего конфликта, выдвигая гипотезу о победе Украины, с акцентом на влияние природных феноменов на развитие событий.

В рамках своего прогноза, заявленного в эфире программы "Поговорим", Стогнушенко утверждает, что конфликт завершится в 2024 году, сопровождаясь серьезными экологическими катастрофами.

По утверждению ясновидящей, "Война не продлится дольше трех лет. Она завершится чуть более, чем через два года, так как условия для ее продолжения исчерпаны".

Прекращение боевых действий, по прогнозам Стогнушенко, произойдет внезапно, с неожиданным объявлением о завершении конфликта в текущем году.

Она делает акцент на том, что конец военных действий будет ассоциирован со смертью ключевой фигуры и стартом масштабных природных бедствий, не предвидя при этом заключения мирных соглашений.

Однако, вопрос о том, каким образом российские силы неожиданно отступят и вернут территории, ранее интегрированные в состав России, остается без ответа, несмотря на детальное описание последствий прогнозируемых событий ясновидящей.