Никаких кредитов и ипотек: Набиуллина предрекла россиянам беды с 20 декабря

20 декабря Совет директоров Банка России соберётся на заседание, чтобы пересмотреть уровень ключевой ставки. По прогнозам аналитиков, регулятор в четвёртый раз подряд пойдёт на её повышение.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка вырастет до 23%, однако некоторые допускают более жёсткие меры с возможным скачком до 25%.

Почему ЦБ вновь повышает ставку?

Причиной ужесточения денежно-кредитной политики стала растущая инфляция, которая превышает прогнозные значения. Согласно данным Росстата, в ноябре 2024 года инфляция достигла 8,88% в годовом выражении, а на начало декабря этот показатель уже преодолел отметку в 9,32%.

Кроме того, ослабление рубля усилило инфляционное давление. После введения санкций против крупных российских банков, включая Газпромбанк, национальная валюта резко упала, превысив 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. Это добавило нестабильности на валютном рынке и усилило рост цен на непродовольственные товары.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор был вынужден реагировать на эти вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Мы допустили возможность повышения ставки, но окончательное решение будет приниматься с учётом текущей экономической обстановки», — заявила Набиуллина.

Возможные сценарии повышения ставки

Аналитики выделяют два ключевых сценария, которые могут реализоваться на декабрьском заседании:

Постепенное ужесточение: подъём ставки до 23% в декабре с возможным дальнейшим ростом в начале 2025 года. Такой вариант позволит снизить инфляцию, не создавая избыточного давления на экономику.

Резкое повышение: подъём сразу до 25%, что может стать завершающим шагом в текущем цикле ужесточения. Этот сценарий предполагает, что ставка останется высокой на протяжении всего 2025 года.

Большинство экспертов, включая аналитиков ПСБ и Совкомбанка, считают более вероятным первый вариант. Они ожидают, что в 2025 году инфляция начнёт замедляться, а к концу года ключевая ставка может вернуться к уровню 21%.

Последствия для экономики

Увеличение ключевой ставки неизбежно отразится на различных аспектах экономики:

Замедление кредитования. Уже в ноябре 2024 года было зафиксировано снижение темпов роста корпоративного кредитования и сокращение розничных займов на 1,7%. Новый виток повышения ставки может ещё больше охладить спрос на кредиты.

Снижение потребительской активности. Высокие ставки делают кредиты менее доступными, что ограничивает возможности населения для крупных покупок и инвестиций.

Рост стоимости заимствований. Бизнесу придётся учитывать повышенные расходы на кредиты, что может замедлить развитие и инвестиционные планы.

Тем не менее, аналитики считают, что ужесточение монетарной политики позволит сдержать инфляцию, что в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на экономику.

Ожидания на 2025 год

Если ставка достигнет 25%, это станет историческим максимумом. Однако эксперты прогнозируют, что пик ужесточения политики придётся на первую половину года, после чего регулятор начнёт постепенно снижать ставку.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, к концу 2025 года ключевая ставка может вернуться к 21%, а инфляция замедлится до 6,7%. Это откроет новые возможности для стимулирования потребительского и инвестиционного спроса.

Решение Банка России о повышении ключевой ставки на декабрьском заседании станет важным этапом в борьбе с инфляцией. Хотя ужесточение денежно-кредитной политики ограничивает экономическую активность, оно необходимо для стабилизации финансовой системы и сдерживания ценового роста.

Эксперты сходятся во мнении, что 2025 год станет переломным для российской экономики, когда инфляция начнёт замедляться, а монетарная политика вновь станет более мягкой. Однако до этого момента участникам рынка придётся адаптироваться к новым условиям, вызванным высокими ставками.