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Никаких кредитов и ипотек: Набиуллина огорошила россиян страшной новостью

На предстоящем заседании 26 июля, Банк России рассмотрит вопрос о возможном увеличении ключевой ставки, в контексте текущих экономических вызовов.

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На предстоящем заседании 26 июля, Банк России рассмотрит вопрос о возможном увеличении ключевой ставки, в контексте текущих экономических вызовов.

По словам Эльвиры Набиуллиной, руководителя Центрального банка, Россия столкнулась с усилением проинфляционных рисков, что отклонило страну от прежде ожидаемых экономических показателей, сообщает «Деловой Петербург».

В рамках своего выступления на Финансовом конгрессе, Набиуллина подчеркнула, что основное внимание заседания будет сосредоточено на размере возможного повышения ставки. Ранее, в июне, совет директоров Центробанка уже оставлял ставку на уровне 16 процентов, однако с тех пор экономическая ситуация заставила рассмотреть более жёсткие меры.

Аналитики предполагают, что ставка может быть поднята на 100-200 базисных пунктов, достигнув уровня 17-18% годовых. Это решение будет зависеть от анализа «убедительных данных» о текущем состоянии экономики, включая динамику кредитования, которая продолжает оставаться активной вопреки ожиданиям.

Отдельное мнение выразил Герман Греф, глава Сбербанка. Он заявил, что снижение ключевой ставки до уровня 4-5% в текущих условиях было бы нелогично с точки зрения макроэкономической теории и здравого смысла, подчеркивая сложность ситуации, с которой сталкивается российская экономика.

Таким образом, исход заседания Банка России будет иметь ключевое значение для дальнейшей экономической стратегии страны, особенно в контексте борьбы с инфляцией и поддержания стабильности национальной валюты.

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