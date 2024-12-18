Никаких кредитов и ипотек: глава ЦБ Набиуллина предрекла россиянам беды с 20 декабря

Экономическая ситуация в России вынуждает Центральный банк принимать жёсткие меры для борьбы с инфляцией и стабилизации курса рубля.

На заседании 20 декабря Совет директоров ЦБ, как считают ведущие аналитики и эксперты, может в четвёртый раз подряд повысить ключевую ставку. Большинство прогнозируют её рост до 23%, однако некоторые специалисты не исключают и более агрессивного решения — вплоть до 25% годовых. Это станет новым рекордом и продолжением курса на ужесточение денежно-кредитной политики.

Почему ЦБ вынужден повышать ставку?

Эксперты называют несколько ключевых факторов, которые вынуждают Банк России ужесточать политику:

Ускорение инфляции

По данным Росстата, годовая инфляция в ноябре составила 8,88%, а недельная статистика уже показала рост до 9,32%. Это максимальные показатели с марта 2022 года.

В декабре инфляционные риски усиливаются на фоне слабого рубля и традиционного роста цен перед праздниками. Эксперты прогнозируют, что по итогам года инфляция достигнет 9,5–10%.

Инфляционные ожидания граждан и бизнеса

Опросы показывают, что население ожидает дальнейший рост цен — 13,4% годовых.

Компании также прогнозируют увеличение отпускных цен на товары и услуги в ближайшие месяцы, что создаёт дополнительное давление на инфляцию.

Волатильность валютного рынка

Ослабление рубля, вызванное санкциями и нестабильностью, привело к росту курсов доллара и евро выше психологических отметок. Это сказалось на стоимости импортируемых товаров и усилении инфляции через рост издержек.

Эти факторы сигнализируют о необходимости оперативного реагирования со стороны регулятора для стабилизации ситуации.

Сценарии изменения ключевой ставки

Аналитики выделяют два основных сценария:

Повышение до 23%.

Большинство экспертов (23 из 30 опрошенных) считают, что ЦБ выберет постепенное ужесточение, подняв ставку на 200 б.п. Такой шаг позволит сдержать инфляцию без резкого удара по экономической активности.

Резкий рост до 25%.

Часть аналитиков, включая экспертов ПСБ и Альфа-Банка, считают, что ЦБ может действовать более жёстко. Резкое повышение ставки до 25% позволит:

Охладить инфляционные ожидания.

Укрепить рубль и стабилизировать валютный рынок.

Дать чёткий сигнал рынкам о решимости ЦБ бороться с инфляцией.

Такой шаг несёт и риски: резкое ужесточение может привести к замедлению темпов кредитования и экономического роста.

Как повышение ставки повлияет на экономику?

Подорожание кредитов.

Повышение ставки неминуемо скажется на стоимости заимствований для бизнеса и граждан. Кредиты станут дороже, что приведёт к снижению потребительской активности и инвестиционной активности компаний.

Снижение инфляции.

Ужесточение денежно-кредитной политики нацелено на замедление инфляции во втором полугодии 2025 года. Эксперты Совкомбанка ожидают, что инфляция вернётся к 6,7%, а ставка будет снижена до 21% к концу следующего года.

Стабилизация рубля.

Повышение ключевой ставки укрепит позиции рубля на валютном рынке, снизив давление на импорт и стоимость товаров.

Прогнозы на 2025 год

Эксперты расходятся во мнениях относительно дальнейших действий регулятора:

Часть аналитиков считает, что ставка останется на уровне 25% в течение всего 2025 года.

Другие прогнозируют её постепенное снижение во втором полугодии следующего года, если инфляция начнёт замедляться.

Так или иначе, текущие меры регулятора будут определять экономическую ситуацию на ближайшие месяцы.

Шаги для стабилизации экономики

Решение о новом повышении ключевой ставки на заседании 20 декабря станет важнейшим моментом для финансовой системы страны. В условиях ускоряющейся инфляции и нестабильности на валютном рынке ЦБ может поднять ставку до 23–25% годовых, чтобы охладить экономику и вернуть контроль над ростом цен.

Для бизнеса и потребителей это означает рост стоимости кредитов, снижение спроса и возможное замедление экономического роста. Однако жёсткие меры регулятора необходимы для стабилизации ситуации и восстановления доверия к рублю и денежно-кредитной системе страны.

