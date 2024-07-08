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Никаких кредитов и ипотек: глава Банка РФ Набиуллина огорошила россиян страшной новостью

26 июля состоится заседание Центрального банка России, которое приковывает к себе внимание всех участников рынка. Главный вопрос - будет ли повышена ключевая ставка и если да, то насколько резко?

dzen.ru

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26 июля состоится заседание Центрального банка России, которое приковывает к себе внимание всех участников рынка. Главный вопрос - будет ли повышена ключевая ставка и если да, то насколько резко?

Инфляция диктует условия.Макроэкономические показатели последних месяцев вызывают опасения: инфляция значительно превышает прогнозные значения, что вынуждает ЦБ принимать активные меры. В июне ключевая ставка уже была повышена до 16%, однако аналитики сходятся во мнении, что этого недостаточно.

На сколько поднимется ставка?

Эксперты предполагают повышение на 100-200 базисных пунктов, то есть до 17-18% годовых. Такой шаг позволит сдержать рост цен, но одновременно может негативно сказаться на экономическом росте.

Эльвира Набиуллина: «фокус на инфляцию»

Глава ЦБ в своем недавнем выступлении дала понять, что борьба с инфляцией является приоритетной задачей регулятора. На заседании 26 июля будет определен оптимальный уровень повышения ставки, который позволит эффективно контролировать инфляционные процессы.

Сбербанк против резкого снижения ставки. Герман Греф выразил опасения по поводу предложений снизить ставку до 4-5%, назвав их непродуманными и опасными в текущей экономической ситуации.

Сложный выбор. Центробанку предстоит найти тонкую грань между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. От решений, принятых на заседании 26 июля, будет зависеть не только динамика рубля и уровень цен, но и долгосрочные перспективы развития российской экономики.

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