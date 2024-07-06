Никаких кредитов и ипотек: Эльвира Набиуллина огорошила россиян страшной новостью

В свете усиления проинфляционных тенденций, Центральный Банк Российской Федерации обсудит пересмотр ключевой ставки на заседании, запланированном на 26 июля.

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка, недавно выразила озабоченность по поводу текущих экономических испытаний, которые могут потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

Ожидаемые изменения в ключевой ставке

В последнее время экономика России демонстрирует отклонения от прогнозируемых показателей, что активизировало обсуждение повышения ставок. В июне текущего года ключевая ставка была удержана на уровне 16%, однако новые экономические данные побудили Центробанк рассмотреть более жесткие меры. Эксперты предполагают, что ставка может быть увеличена в промежутке от 100 до 200 базисных пунктов, что приведет к ее возможному повышению до 17-18 процентов годовых.

Выступая на Финансовом конгрессе, Набиуллина подчеркнула, что приоритетом заседания станет определение возможной величины увеличения ставки. Это станет ответом на проинфляционные риски, усиливающиеся в последнее время.

Взгляды ведущих экономистов

Глава Сбербанка, также высказался по поводу текущей экономической ситуации, заявив, что предложение о снижении ключевой ставки до 4-5 процентов в настоящих условиях кажется нецелесообразным. Он подчеркнул, что такой шаг был бы несоответствующим основам макроэкономической теории и здравому смыслу в условиях сложившейся экономической неопределенности.

Влияние решения на экономику

Исход предстоящего заседания Банка России окажет существенное влияние на дальнейшую экономическую стратегию страны. Вопросы борьбы с инфляцией и стабилизации национальной валюты стоят на повестке дня, требуя вдумчивого подхода к управлению монетарной политикой в новых экономических реалиях.