Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Никаких кредитов и ипотек: Эльвира Набиуллина огорошила россиян страшной новостью

В свете усиления проинфляционных тенденций, Центральный Банк Российской Федерации обсудит пересмотр ключевой ставки на заседании, запланированном на 26 июля.

glav.su

Подписаться в Telegram

В свете усиления проинфляционных тенденций, Центральный Банк Российской Федерации обсудит пересмотр ключевой ставки на заседании, запланированном на 26 июля.

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка, недавно выразила озабоченность по поводу текущих экономических испытаний, которые могут потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

Ожидаемые изменения в ключевой ставке

В последнее время экономика России демонстрирует отклонения от прогнозируемых показателей, что активизировало обсуждение повышения ставок. В июне текущего года ключевая ставка была удержана на уровне 16%, однако новые экономические данные побудили Центробанк рассмотреть более жесткие меры. Эксперты предполагают, что ставка может быть увеличена в промежутке от 100 до 200 базисных пунктов, что приведет к ее возможному повышению до 17-18 процентов годовых.

Выступая на Финансовом конгрессе, Набиуллина подчеркнула, что приоритетом заседания станет определение возможной величины увеличения ставки. Это станет ответом на проинфляционные риски, усиливающиеся в последнее время.

Взгляды ведущих экономистов

Глава Сбербанка, также высказался по поводу текущей экономической ситуации, заявив, что предложение о снижении ключевой ставки до 4-5 процентов в настоящих условиях кажется нецелесообразным. Он подчеркнул, что такой шаг был бы несоответствующим основам макроэкономической теории и здравому смыслу в условиях сложившейся экономической неопределенности.

Влияние решения на экономику

Исход предстоящего заседания Банка России окажет существенное влияние на дальнейшую экономическую стратегию страны. Вопросы борьбы с инфляцией и стабилизации национальной валюты стоят на повестке дня, требуя вдумчивого подхода к управлению монетарной политикой в новых экономических реалиях.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

4 часа назад

«Аэрофлот» отменил на 7 июля сообщение между Москвой и Казанью

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

служба по удалению борщевика сосновского

Новости Казани

день назад

Казанцы чаще других россиян нанимают рабочих для ремонта квартиры

Новости Казани

2 дня назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

коучинг финансов в Санкт-Петербурге

Новости Казани

6 часов назад

Цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани

Новости Казани

день назад

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Новости Казани

день назад

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей не проводить много времени на солнце

Лонгриды

день назад

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте
Новости Татарстана
2 дня назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Новости Казани

3 часа назад

Лесной пожар начался на Лебяжье

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нижнекамском селе утонул местный житель

Новости Татарстана

5 часов назад

Президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана раскритиковала систему образования
Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями
Новости Казани
день назад

Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями

Новости Казани

6 часов назад

Евгения Медведева посетила Казань

Новости Казани

7 часов назад

Властей Казани накажут за слишком длинный пешеходный переход

Новости Татарстана

7 часов назад

Казанский футбольный клуб продают на Авито
«Луидор» стал стратегическим партнером футбольного клуба «Рубин» на сезон 2024-2025
Спортивные новости Казани
4 дня назад

«Луидор» стал стратегическим партнером футбольного клуба «Рубин» на сезон 2024-2025
Дымовую трубу в Казани 1895 года признают объектом культурного наследия
Новости Казани
день назад

Дымовую трубу в Казани 1895 года признают объектом культурного наследия