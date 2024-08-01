Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Никаких больше кредитов и ипотек, мы были вынуждены»: глава Банка России Набиуллина удивила россиян печальными новостями

В условиях нарастающей инфляции Банк России при...

deita.ru

Подписаться в Telegram

В условиях нарастающей инфляции Банк России принял решительное решение о повышении ключевой процентной ставки до 18% в год. Это действие направлено на сдерживание ценового роста и стабилизацию экономики страны.

Поводы для повышения ключевой ставки

Основной причиной этого шага стало необходимость реагирования на резкое превышение прогнозных показателей инфляции. Увеличение цен на импортируемую продукцию и рост внутреннего спроса стали критическими факторами, требующими более жесткой монетарной политики для восстановления экономического баланса.

Воздействие на экономических участников

- Для потребителей: Увеличение ставки, скорее всего, сделает кредиты менее доступными, что может привести к росту стоимости займов и снижению потребительского спроса.

- Для инвесторов и вкладчиков: Более выгодные условия по депозитам сделают вложения в банковские вклады более притягательными, особенно в долгосрочной перспективе, что позволит получать более высокую доходность на инвестированные средства.

Прогнозы и намерения Банка России

По прогнозам Банка России, принятые меры должны помочь снизить уровень инфляции до целевого диапазона 4–4,5% к следующему году, что будет содействовать долгосрочной стабильности цен и поддержанию экономического роста.

Будущие шаги

Следующее заседание по обсуждению ключевой ставки назначено на 13 сентября 2024 года. Это событие станет важным для анализа последствий введенных изменений и, при необходимости, корректировки монетарной политики.

Повышение ключевой ставки Банком России является стратегическим шагом в ответ на текущие экономические вызовы. Потребителям и инвесторам крайне важно следить за развитием событий и быть готовыми адаптироваться к новым экономическим условиям в стране.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лазерное преображение: откройте мир ярких красо...
Интересное в Казани
10 часов назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

Новости Казани

день назад

Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

Интересное в Казани

день назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре

уничтожение тараканов в квартире эко дальнейший

Новости Татарстана

день назад

10 выпускникам в Татарстана не дали аттестаты из-за фейка

Новости Татарстана

день назад

В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz

ремонт однокомнатной хрущевки в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

2 сотрудника аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном

Новости Татарстана

день назад

Школьник из Иннополиса смахнул хлыстом ласточку и 2 птенцов

Новости Татарстана

день назад

На директора ООО в РТ возбуждено дело за преднамеренное банкротство
Лонгриды
4 часа назад

Сальмонелла за пределами кафе: кто виноват в ситуации с «Васильком»?

Неприятная история произошла в посёлке «Царево ...

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить

Гид по скидкам Казани

день назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане 1 августа видели смерч

Новости Казани

9 часов назад

Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам
Инфекционист Никифоров оценил вероятность смерт...
Новости Татарстана
5 часов назад

Инфекционист Никифоров оценил вероятность смерти от лихорадки Западного Нила

Новости Татарстана

11 часов назад

В РТ выплаты контрактникам достигли уже 1,7 млн рублей

Новости Казани

11 часов назад

В Казани автомобиль перекрыл движение трамваев №5, 5а, 6, 7

Новости Казани

12 часов назад

В Казани таксист умер на работе: в авто были пассажиры
Казанские врачи объяснили, почему отправляют па...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить...
Новости Казани
9 часов назад

Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ и его филиалы