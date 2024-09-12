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Никаких больше бумажных денег: в России решили провести масштабную денежную реформу

Вопрос о том, нужны ли наличные деньги в Россий...

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Вопрос о том, нужны ли наличные деньги в Российской Федерации, может стать актуальным к 2030 году, сообщил заместитель главы «Гознака» Георгий Корнилов.

На сегодняшний день наличные платежи составляют всего около 10%, и их сокращение делает содержание бумажных денег более затратным как для банков, так и для пользователей. Возможно, уже через несколько лет начнется полноценная дискуссия о целесообразности их существования.

Сокращение наличных: что происходит?

Объем наличных денег в обращении продолжает снижаться. Только за первые полгода текущего года из оборота было изъято 570,3 миллиардов рублей, что стало максимальным сокращением с 2015 года. Эксперты связывают это с ростом процентных ставок по банковским депозитам. По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, за год на срочные вклады поступило свыше 10 триллионов рублей.

Тенденция к сокращению наличных особенно заметна с осени 2023 года, когда ставки по депозитам превысили 12%. Это подтолкнуло россиян к возврату денег в банковскую систему, что привело к перманентному уменьшению наличных в обороте.

Что ждет наличные деньги в будущем?

Георгий Корнилов подчеркнул, что в 2030 году наличные деньги, скорее всего, останутся, но их будущее станет предметом широкого обсуждения. В ближайшие годы планируется активное тестирование новых платежных инструментов, таких как цифровой рубль, что может изменить систему денежных расчетов в стране.

Все больше людей переходят на безналичные платежи, особенно в городах, где почти повсеместно используются электронные средства оплаты. Это снижает необходимость в наличных деньгах и повышает стоимость их обслуживания для финансовых учреждений.

Наличные деньги: дорого и неудобно?

Одна из главных проблем наличных денег — это их стоимость для банков и пользователей. По мере того как электронные транзакции становятся более распространенными, управление наличностью требует больших затрат. Бумажные деньги становятся менее удобными и менее экономически выгодными.

Цифровизация финансового сектора позволяет оптимизировать процессы, что делает безналичные расчеты удобнее и дешевле для всех участников. Когда наличные составляют лишь 10% всех платежей, их дальнейшее использование становится вопросом не столько необходимости, сколько традиции.

Будущее финансов: как изменится платежная система?

Скорее всего, к 2030 году наличные деньги в России станут предметом всеобщих обсуждений, и возможно, их использование будет значительно сокращено. Внедрение цифрового рубля и других электронных платежных инструментов может сделать привычные бумажные деньги устаревшими. Вопрос лишь в том, как скоро общество и экономика будут готовы к этому переходу.
Хотя наличные деньги пока не исчезнут, технологические изменения и цифровизация явно указывают на то, что их роль в финансовой системе будет снижаться с каждым годом, сообщает forbes.ru.

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