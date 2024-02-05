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Ничего не спасет: этим знакам Володина предрекла боль и разочарование в феврале

Ничего не спасет: этим знакам Володина предрекла боль и разочарование в феврале

Kandinsky

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Астролог Василиса Володина поделилась своими наблюдениями и предостерегла два знака зодиака от возможных трудностей в феврале, предлагая ценные советы для успешного преодоления неблагоприятных обстоятельств, сообщает pg21.

Родившимся под созвездием Козерога предсказательница рекомендует проявлять бдительность в этот период и уделять больше времени тем, кто находится близко. Звезды предостерегают их от слишком откровенных разговоров с незнакомцами, поскольку это может привести к возможному использованию их личной информации в чужих интересах. Поддерживая сдержанность в общении, Козероги смогут избежать нежелательных ситуаций и сохранить свою конфиденциальность.

В отношении представителей знака зодиака Весы, астролог предвидит возможную зависть со стороны окружающих, проявляющуюся в негативных по отношению к ним поступках. Володина советует Весам быть осмотрительными при выборе знакомых и доверять своей интуиции. В этот период поддержка со стороны близких окажется надежной опорой, помогая Весам успешно противостоять негативным воздействиям внешнего мира.

Таким образом, следуя советам Василисы Володиной, представителям знаков Козерога и Весов удастся более уверенно и успешно пройти через февраль, справляясь с возможными вызовами и сохраняя гармонию в своих отношениях.

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