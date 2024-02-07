Ни в коем случае так не делайте: Росконтроль предупредил всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AlieXpress.
URA.RU
Граждане России, которые предпочитают известные маркетплейсы, такие, как wildberries, ozon и aliexpress, получили предупреждение об опасности привязывать свою банковскую карту к личному кабинету на этих интернет-магазинах. В противном случае, они рискуют быть автоматически обкраденными, не получив в замен свой заказ.
По данным экспертов Росконтроля, несмотря на то, что сами маркетплейсы достаточно надёжно обеспечивают защиту данных своих пользователей, часто доступ к личному кабинету может быть передан мошенникам самими гражданами.
Как объяснили специалисты, главная угроза заключается именно в банковской карте, которая используется для оплаты. Если на личном кабинете на маркетплейсе привязана карта с нулевым балансом, даже взломав аккаунт, мошенники не смогут ничего украсть.
Поэтому Росконтроль рекомендует россиянам привязывать к своим личным кабинетам на маркетплейсах дополнительную банковскую карту и пополнять ее только перед совершением покупки. При этом данные основной карты, на которую поступает зарплата или где хранятся сбережения, лучше не указывать в интернете. Таким образом, сбережения будут находиться в безопасности.