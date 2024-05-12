Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ни в коем случае не угощайте такой рыбой: в ней могут быть 10-метровые черви

Рыба — важная составляющая многих рационов благодаря своему богатому содержанию белка и полезных жиров. Однако некоторые виды рыб могут содержать опасные паразиты, представляющие угрозу для здоровья человека.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Рыба — важная составляющая многих рационов благодаря своему богатому содержанию белка и полезных жиров. Однако некоторые виды рыб могут содержать опасные паразиты, представляющие угрозу для здоровья человека.

Особенно настораживает наличие в некоторых рыбах 10-метровых червей, которые способны привести к серьезным последствиям при употреблении зараженного мяса.

Опасность 10-метровых червей

  • Паразиты: Речь идет о ленточных червях, или цестодах, которые могут достигать длины до 10 метров. Они способны обосноваться в организме человека и вызвать заболевания, такие как дифиллоботриоз.
  • Симптомы: Инфекция проявляется различными симптомами, включая тошноту, боль в животе, потерю веса и слабость. В тяжелых случаях возможны более серьезные осложнения.

Какие виды рыб могут быть заражены?

  • Пресноводная рыба: Чаще всего заражение происходит через употребление в пищу пресноводных рыб, например, щуки, налима или окуня.
  • Сырая или плохо приготовленная рыба: Риск возрастает при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной рыбы. Это включает блюда типа суши, сашими или строганины.

Как защитить себя

  1. Термическая обработка: Убедитесь, что рыба хорошо прожарена или проварена, так как высокие температуры убивают паразитов.
  2. Заморозка: Глубокая заморозка также эффективна против паразитов. Храните рыбу при температуре -20°C в течение не менее 7 дней.
  3. Покупка рыбы: Покупайте рыбу только у надежных поставщиков, которые гарантируют качество и соблюдение санитарных норм.

Быть осторожным при выборе и приготовлении рыбы — ключевой фактор в предотвращении заражения опасными паразитами. Принятие этих простых мер защитит вас и ваших близких, позволяя безопасно наслаждаться всеми преимуществами этого питательного продукта.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

18 часов назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

дезинфекция мытищи

Новости Казани

день назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Интересное в Казани

3 дня назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

проколоть нос екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Казани

17 часов назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Казани

18 часов назад

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс»

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ изменится график движения теплоходов «Метеор» до Свияжска

Новости Татарстана

день назад

Ночью жители РТ наблюдали северное сияние
Новости Татарстана
2 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

3 минуты назад

В Татарстане увеличат зарплаты госслужащих

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Казани

43 минуты назад

Реунков и Дмитриева стали чемпионами марафона в рамках чемпионата России
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
2 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

час назад

Минниханов посетил Чистопольский район и оценил ход весенне-полевых работ

Новости Казани

2 часа назад

Женщина выстрелила в голову своему бойфренду в Казани

Новости Казани

3 часа назад

В Казани стартовал второй день юбилейного «Казанского марафона»
Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Интересное в Казани
4 дня назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
2 дня назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева