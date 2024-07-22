Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ни в коем случае не приезжайте на юг: эти вещи точно сделают ваш отдых экстремально грустным

На юге России, включая Ростовскую область, Крым...

новостибизнеса.рф

Подписаться в Telegram

На юге России, включая Ростовскую область, Крым, Ставропольский и Краснодарский края, а также Дагестан, вновь введены временные ограничения на подачу электроэнергии.

Это решение было принято в связи с высокими нагрузками на электросети и перегревом оборудования, усугубляемым текущей жарой, сообщает forbes.ru.

Причины и механизмы отключений

Как сообщают региональные власти через свои Telegram-каналы, эти меры были необходимы для предотвращения аварий на электростанциях и в сетях. В частности, в Дагестане ограничения вызваны перегрузками на участке «Волгоград — Ростов». В Ставропольском крае проблемы возникли из-за экстремальных температур, которые привели к перегрузу транзитных линий.

Влияние на население и инфраструктуру

Отключения электричества затронули множество городов и районов, включая Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и другие. В Крыму из-за увеличения нагрузки на сети произошел выход из строя оборудования в Ялте, где были повреждены около 40 трансформаторных подстанций.

Меры по восстановлению и предотвращению

Энергетические компании работают в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества и устранения аварий. Власти призывают жителей рационально использовать электроэнергию и готовиться к возможным новым отключениям. В Геленджике, например, из-за повреждений на линиях электропередачи восстановление подачи электричества может занять до восьми часов.

Долгосрочные перспективы

Эксперты подчеркивают необходимость модернизации и укрепления энергетической инфраструктуры для предотвращения подобных ситуаций в будущем, особенно в условиях изменения климата и растущих потребностей в электроэнергии. Это стало актуальным после недавних сбоев в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, что подчеркивает важность устойчивости системы к экстремальным условиям.

Таким образом, текущая ситуация с отключением электроэнергии подчеркивает важность надежности энергосистемы и необходимость принятия срочных мер для улучшения инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей регионов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

Туристы из Казани застряли в Турции

Интересное в Казани

34 минуты назад

Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

как сделать барьер после обработки от клещей

Новости Татарстана

23 часа назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Казани

день назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

ремонт муфты кондиционера в Москве

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане 22 июля будут дождь и град

Новости Казани

день назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Новости Казани

23 часа назад

Мужчина в неадеквате устроил ДТП на Кировской дамбе
Лонгриды
3 дня назад

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем...

Новости Казани

час назад

В Казани планируют установить еще светофоры на 5 участках дорог

Новости России

34 минуты назад

Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» в первом полугодии выбирали фонды денежного рынка и активно участвовали в IPO

Новости Татарстана

час назад

В РТ прохлада сохранится до 30 июля

Новости Казани

2 часа назад

В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы
Массовая драка мигрантов произошла ночью 21 июл...
Новости Казани
24 минуты назад

Массовая драка мигрантов произошла ночью 21 июля на Зорге

Новости Татарстана

5 часов назад

Автобус влетел в столб на улице Танковой

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на пр. Победы затопило дорогу

Новости Казани

5 часов назад

На Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель
Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
В РТ сократили список непригодных пляжей
Новости Татарстана
44 минуты назад

В РТ сократили список непригодных пляжей