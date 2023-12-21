Ни в коем случае не покупайте здесь: маркетплейсы попались на продажах подделок

Граждане Российской Федерации поделились своими историями, как стали жертвами обмана таких крупных маркетплейсов как Ситилинк, Сбер Мегамаркет и Ozon Global.

Один из обманутых россиян рассказал, что приобрел на Ситилинке внешний жесткий диск или внешний HDD на 5 Tb , другими словами портативное устройство, которое можно подключить к любому компьютеру, чтобы получить доступ к хранящимся на нем данным. Однако впоследствии понял, что купленное устройство не соответствует заявленным характеристикам. Вернуть бракованный жесткий диск пострадавшему не удалось, так как компания заявила, что клиент сам сломал товар, а на жалобу гражданину не приходит ответ уже более месяца.

С похожей ситуацией столкнулся еще один гражданин, которые заказал на Сбер Мегамаркет Москва телефон фирмы Samsung, а при распаковке обнаружил, что внешний вид и характеристики устройства не соответствовали оригиналу, поэтому молодой человек принял решение написать негативный отзыв, который магазин отклонил и не опубликовал. Вместе с тем деньги за некачественную покупку россиянин тоже не вернул.

Ранее летом текущего года гражданин рассказал, как стал жертвой обмана маркетплейса Ozon Global, на котором купил Яндекс станцию, которая как и в первых двух описанных случаях оказалось неоригинальной. Расстроенный покупатель решил оформить возврат товара, однако продавец одобрил этот процесс за счет покупателя, хотя бракованный или неоригинальный товар - ответственность продавца. В итоге россиянин заплатил 2000 рублей за отправку товара обратно продавцу, которые по правилам магазина ему должны были возместить, но в действительности такого не произошло, более того, жертва очень долго добивалась возврата средств за оплаченную поддельную Яндекс станцию.