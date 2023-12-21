Новости России
· Ульяна Сенько

Ни в коем случае не покупайте здесь: маркетплейсы попались на продажах подделок

Ни в коем случае не покупайте здесь: маркетплейсы попались на продажах подделок

ruadvocate.ru

Подписаться в Telegram

Граждане Российской Федерации поделились своими историями, как стали жертвами обмана таких крупных маркетплейсов как Ситилинк, Сбер Мегамаркет и Ozon Global.

Один из обманутых россиян рассказал, что приобрел на Ситилинке внешний жесткий диск или внешний HDD на 5 Tb , другими словами портативное устройство, которое можно подключить к любому компьютеру, чтобы получить доступ к хранящимся на нем данным. Однако впоследствии понял, что купленное устройство не соответствует заявленным характеристикам. Вернуть бракованный жесткий диск пострадавшему не удалось, так как компания заявила, что клиент сам сломал товар, а на жалобу гражданину не приходит ответ уже более месяца.

С похожей ситуацией столкнулся еще один гражданин, которые заказал на Сбер Мегамаркет Москва телефон фирмы Samsung, а при распаковке обнаружил, что внешний вид и характеристики устройства не соответствовали оригиналу, поэтому молодой человек принял решение написать негативный отзыв, который магазин отклонил и не опубликовал. Вместе с тем деньги за некачественную покупку россиянин тоже не вернул.

Ранее летом текущего года гражданин рассказал, как стал жертвой обмана маркетплейса Ozon Global, на котором купил Яндекс станцию, которая как и в первых двух описанных случаях оказалось неоригинальной. Расстроенный покупатель решил оформить возврат товара, однако продавец одобрил этот процесс за счет покупателя, хотя бракованный или неоригинальный товар - ответственность продавца. В итоге россиянин заплатил 2000 рублей за отправку товара обратно продавцу, которые по правилам магазина ему должны были возместить, но в действительности такого не произошло, более того, жертва очень долго добивалась возврата средств за оплаченную поддельную Яндекс станцию.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

Бывший тренер «Рубина» Слуцкий возглавит «Шанхай»

Гид по скидкам Казани

день назад

Новый год близко: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

дезинсекция от тараканов это

Лонгриды

12 часов назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Интересное в Казани

2 дня назад

Работа везде: от продавца до бухгалтера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

игровые приставки напрокат в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Меня также преследовали»: актриса Екатерина Волкова высказалась о «Слове пацана»

Новости Татарстана

16 часов назад

Семья участника СВО получила новую квартиру в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки задержано 34 пьяных водителя

Новости Татарстана

день назад

Жительница Казани завоевала титул «Чувашской красавицы России»

Новости Татарстана

день назад

Казанских автолюбителей ждет тотальный контроль перед Новым годом
Лонгриды
12 часов назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

10 часов назад

В татарстанской компании были проведены обыски

Гид по скидкам Казани

день назад

Новый год близко: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

Из Нижнекамска в зону СВО отправилось 17 человек

Новости Татарстана

10 часов назад

Второй этап ремонта моста Миллениум оценивается в 663,1 млн рублей
После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом
Лонгриды
2 дня назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

11 часов назад

«Это шоу буквально вытащило меня из обычного "дня сурка"»: фотограф из Челнов выступила в образе поп-звезды на ТНТ

Новости Татарстана

11 часов назад

В ЖК Казани появился робот-доставщик

Новости Казани

12 часов назад

В Казани на Новый год не будет салюта
ВкусВилл запустил платформу создателей новых продуктов
Интересное в Казани
5 дней назад

ВкусВилл запустил платформу создателей новых продуктов