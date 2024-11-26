Ни в коем случае не покупайте, даже со скидкой: в Роскачестве обнаружили опасную бактерию в красной икре

Роскачество провело проверку красной икры на российском рынке и обнаружило кишечную палочку в продукции восьми популярных брендов.

Этот тревожный факт вызывает серьёзные вопросы к безопасности и качеству деликатесов, которые пользуются особым спросом в преддверии новогодних праздников.

Какие бренды попали в «чёрный список»?

По результатам проверки, опасная бактерия была выявлена в икре следующих производителей:

«Камчатское море»

«Меридиан»

«Восточный берег»

«Лента»

«Сахалин рыба»

Royal Black

«Форвард-С»

«Московский рыбокомбинат»

Эти бренды известны на российском рынке и представлены в крупных розничных сетях, что делает проблему особенно актуальной для потребителей.

Что такое кишечная палочка и почему это опасно?

Кишечная палочка (Escherichia coli) — бактерия, которая может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Её наличие в продуктах питания свидетельствует о нарушении санитарных норм при производстве или упаковке.

Возможные последствия для здоровья:

Расстройства пищеварения;

Инфекционные заболевания;

Обострение хронических болезней у людей с ослабленным иммунитетом.

Особенно опасна такая продукция для детей, пожилых людей и беременных женщин.

Почему это произошло?

Эксперты Роскачества отмечают, что проблемы могут быть связаны с:

Нарушением условий хранения икры;

Недостаточной обработкой сырья;

Несоблюдением санитарных норм на производстве.

Также стоит учитывать, что кишечная палочка может появляться при неправильной транспортировке и хранении товара в торговых сетях.

Как выбрать безопасную икру?

Чтобы избежать покупки некачественного продукта, эксперты рекомендуют:

Обращать внимание на упаковку. Она должна быть герметичной, без повреждений.

Изучать состав. В качественной икре минимальное количество консервантов.

Проверять срок годности. Просроченный продукт увеличивает риск наличия бактерий.

Покупать продукцию известных и проверенных производителей.

Кроме того, лучше приобретать икру в специализированных магазинах, где соблюдаются условия хранения.

Что делать, если вы купили икру из списка?

Если вы приобрели продукцию одного из указанных брендов:

Не употребляйте её в пищу;

Обратитесь в магазин с требованием возврата денег;

Сообщите о проблеме в Роспотребнадзор.

Результаты проверки Роскачества должны стать сигналом для потребителей о необходимости внимательнее относиться к выбору деликатесов. Красная икра — символ праздника, но её качество и безопасность должны быть на первом месте. Важно помнить, что здоровье нельзя купить, поэтому стоит доверять только проверенным брендам и магазинам.

