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Ни в коем случае не покупайте, даже со скидкой: в Роскачестве обнаружили опасную бактерию в красной икре

Роскачество провело проверку красной икры на ро...

ekonomstrojdom.ru

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Роскачество провело проверку красной икры на российском рынке и обнаружило кишечную палочку в продукции восьми популярных брендов.

Этот тревожный факт вызывает серьёзные вопросы к безопасности и качеству деликатесов, которые пользуются особым спросом в преддверии новогодних праздников.

Какие бренды попали в «чёрный список»?

По результатам проверки, опасная бактерия была выявлена в икре следующих производителей:

  • «Камчатское море»
  • «Меридиан»
  • «Восточный берег»
  • «Лента»
  • «Сахалин рыба»
  • Royal Black
  • «Форвард-С»
  • «Московский рыбокомбинат»

Эти бренды известны на российском рынке и представлены в крупных розничных сетях, что делает проблему особенно актуальной для потребителей.

Что такое кишечная палочка и почему это опасно?

Кишечная палочка (Escherichia coli) — бактерия, которая может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Её наличие в продуктах питания свидетельствует о нарушении санитарных норм при производстве или упаковке.

Возможные последствия для здоровья:

  • Расстройства пищеварения;
  • Инфекционные заболевания;
  • Обострение хронических болезней у людей с ослабленным иммунитетом.
  • Особенно опасна такая продукция для детей, пожилых людей и беременных женщин.

Почему это произошло?

Эксперты Роскачества отмечают, что проблемы могут быть связаны с:

  • Нарушением условий хранения икры;
  • Недостаточной обработкой сырья;
  • Несоблюдением санитарных норм на производстве.

Также стоит учитывать, что кишечная палочка может появляться при неправильной транспортировке и хранении товара в торговых сетях.

Как выбрать безопасную икру?

Чтобы избежать покупки некачественного продукта, эксперты рекомендуют:

  • Обращать внимание на упаковку. Она должна быть герметичной, без повреждений.
  • Изучать состав. В качественной икре минимальное количество консервантов.
  • Проверять срок годности. Просроченный продукт увеличивает риск наличия бактерий.
  • Покупать продукцию известных и проверенных производителей.
  • Кроме того, лучше приобретать икру в специализированных магазинах, где соблюдаются условия хранения.

Что делать, если вы купили икру из списка?

Если вы приобрели продукцию одного из указанных брендов:

  • Не употребляйте её в пищу;
  • Обратитесь в магазин с требованием возврата денег;
  • Сообщите о проблеме в Роспотребнадзор.

Результаты проверки Роскачества должны стать сигналом для потребителей о необходимости внимательнее относиться к выбору деликатесов. Красная икра — символ праздника, но её качество и безопасность должны быть на первом месте. Важно помнить, что здоровье нельзя купить, поэтому стоит доверять только проверенным брендам и магазинам.

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