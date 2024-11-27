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Ни в коем случае не покупайте, даже со скидкой: в Роскачестве нашли опасную бактерию в красной икре

Красная икра — неизменный атрибут новогоднего с...

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Красная икра — неизменный атрибут новогоднего стола, но последние результаты анализа Роскачества вызывают серьёзные опасения. В продукции восьми известных брендов была обнаружена кишечная палочка, что ставит под угрозу здоровье потребителей.

Какие марки оказались в списке?

Роскачество проверило икру популярных брендов и выявило нарушения санитарных норм у следующих производителей:

  • «Восточный берег»
  • «Камчатское море»
  • «Лента»
  • «Сахалин рыба»
  • «Роял блек»
  • «Форвард-С»
  • «Меридиан»
  • «Московский рыбокомбинат»

Эти бренды широко представлены в магазинах и пользуются доверием покупателей. Однако сейчас их продукция несёт потенциальную угрозу.

Что опасного в кишечной палочке?

Кишечная палочка (Escherichia coli) — бактерия, которая в нормальных условиях живёт в кишечнике человека и животных. Но её опасные штаммы могут вызывать:

  • Серьёзные пищевые отравления;
  • Симптомы интоксикации, включая диарею и рвоту;
  • В тяжёлых случаях — повреждения внутренних органов, например почек.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, чей иммунитет ослаблен.

Почему такая икра всё ещё в продаже?

Продукция, где обнаружены нарушения, не всегда мгновенно изымается с рынка. Это связано с необходимостью проведения дополнительных проверок и согласования действий между производителями и надзорными органами. Пока эти процедуры продолжаются, небезопасная икра может оставаться на полках магазинов.

Как минимизировать риск?

Чтобы избежать покупки небезопасной икры, следуйте этим рекомендациям:

  • Откажитесь от брендов из списка. Не рискуйте своим здоровьем.
  • Покупайте в проверенных местах. Выбирайте крупные магазины, которые строго следят за условиями хранения.
  • Оценивайте упаковку. Она должна быть герметичной, без видимых повреждений.
  • Соблюдайте условия хранения. Красная икра должна храниться при температуре от -2 до +2 градусов.

Что делать, если икра уже куплена?

Если вы уже приобрели икру одного из указанных брендов, лучше отказаться от её употребления. При малейших сомнениях в качестве продукции рекомендуется сдать её в магазин для возврата или обмена.

Обнаружение кишечной палочки в красной икре — тревожный сигнал для потребителей и производителей. Роскачество продолжает следить за ситуацией, призывая к строгому соблюдению санитарных норм. А покупателям важно проявлять бдительность при выборе продуктов, чтобы праздничный стол не стал причиной проблем со здоровьем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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