Ни в коем случае не покупайте, даже со скидкой: в Роскачестве нашли опасную бактерию в красной икре
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Красная икра — неизменный атрибут новогоднего стола, но последние результаты анализа Роскачества вызывают серьёзные опасения. В продукции восьми известных брендов была обнаружена кишечная палочка, что ставит под угрозу здоровье потребителей.
Какие марки оказались в списке?
Роскачество проверило икру популярных брендов и выявило нарушения санитарных норм у следующих производителей:
- «Восточный берег»
- «Камчатское море»
- «Лента»
- «Сахалин рыба»
- «Роял блек»
- «Форвард-С»
- «Меридиан»
- «Московский рыбокомбинат»
Эти бренды широко представлены в магазинах и пользуются доверием покупателей. Однако сейчас их продукция несёт потенциальную угрозу.
Что опасного в кишечной палочке?
Кишечная палочка (Escherichia coli) — бактерия, которая в нормальных условиях живёт в кишечнике человека и животных. Но её опасные штаммы могут вызывать:
- Серьёзные пищевые отравления;
- Симптомы интоксикации, включая диарею и рвоту;
- В тяжёлых случаях — повреждения внутренних органов, например почек.
Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, чей иммунитет ослаблен.
Почему такая икра всё ещё в продаже?
Продукция, где обнаружены нарушения, не всегда мгновенно изымается с рынка. Это связано с необходимостью проведения дополнительных проверок и согласования действий между производителями и надзорными органами. Пока эти процедуры продолжаются, небезопасная икра может оставаться на полках магазинов.
Как минимизировать риск?
Чтобы избежать покупки небезопасной икры, следуйте этим рекомендациям:
- Откажитесь от брендов из списка. Не рискуйте своим здоровьем.
- Покупайте в проверенных местах. Выбирайте крупные магазины, которые строго следят за условиями хранения.
- Оценивайте упаковку. Она должна быть герметичной, без видимых повреждений.
- Соблюдайте условия хранения. Красная икра должна храниться при температуре от -2 до +2 градусов.
Что делать, если икра уже куплена?
Если вы уже приобрели икру одного из указанных брендов, лучше отказаться от её употребления. При малейших сомнениях в качестве продукции рекомендуется сдать её в магазин для возврата или обмена.
Обнаружение кишечной палочки в красной икре — тревожный сигнал для потребителей и производителей. Роскачество продолжает следить за ситуацией, призывая к строгому соблюдению санитарных норм. А покупателям важно проявлять бдительность при выборе продуктов, чтобы праздничный стол не стал причиной проблем со здоровьем.
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