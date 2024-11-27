Ни в коем случае не покупайте, даже со скидкой: в Роскачестве нашли опасную бактерию в красной икре

Красная икра — неизменный атрибут новогоднего стола, но последние результаты анализа Роскачества вызывают серьёзные опасения. В продукции восьми известных брендов была обнаружена кишечная палочка, что ставит под угрозу здоровье потребителей.

Какие марки оказались в списке?

Роскачество проверило икру популярных брендов и выявило нарушения санитарных норм у следующих производителей:

«Восточный берег»

«Камчатское море»

«Лента»

«Сахалин рыба»

«Роял блек»

«Форвард-С»

«Меридиан»

«Московский рыбокомбинат»

Эти бренды широко представлены в магазинах и пользуются доверием покупателей. Однако сейчас их продукция несёт потенциальную угрозу.

Что опасного в кишечной палочке?

Кишечная палочка (Escherichia coli) — бактерия, которая в нормальных условиях живёт в кишечнике человека и животных. Но её опасные штаммы могут вызывать:

Серьёзные пищевые отравления;

Симптомы интоксикации, включая диарею и рвоту;

В тяжёлых случаях — повреждения внутренних органов, например почек.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, чей иммунитет ослаблен.

Почему такая икра всё ещё в продаже?

Продукция, где обнаружены нарушения, не всегда мгновенно изымается с рынка. Это связано с необходимостью проведения дополнительных проверок и согласования действий между производителями и надзорными органами. Пока эти процедуры продолжаются, небезопасная икра может оставаться на полках магазинов.

Как минимизировать риск?

Чтобы избежать покупки небезопасной икры, следуйте этим рекомендациям:

Откажитесь от брендов из списка. Не рискуйте своим здоровьем.

Покупайте в проверенных местах. Выбирайте крупные магазины, которые строго следят за условиями хранения.

Оценивайте упаковку. Она должна быть герметичной, без видимых повреждений.

Соблюдайте условия хранения. Красная икра должна храниться при температуре от -2 до +2 градусов.

Что делать, если икра уже куплена?

Если вы уже приобрели икру одного из указанных брендов, лучше отказаться от её употребления. При малейших сомнениях в качестве продукции рекомендуется сдать её в магазин для возврата или обмена.

Обнаружение кишечной палочки в красной икре — тревожный сигнал для потребителей и производителей. Роскачество продолжает следить за ситуацией, призывая к строгому соблюдению санитарных норм. А покупателям важно проявлять бдительность при выборе продуктов, чтобы праздничный стол не стал причиной проблем со здоровьем.