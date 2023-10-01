Новости России
· Алина Алмакаева

Ни в коем случае не покупайте, даже по акции: Роспотребнадзор нашел в сосисках когти крысы

Ни в коем случае не покупайте, даже по акции: Роспотребнадзор нашел в сосисках когти крысы

bolshoyvopros.ru

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После проведения проверки колбасных изделий Генпрокуратура России выявила серьёзные недостатки у одного из известных брендов. Оказалось, что некоторые продукты содержат в своем составе части тела и когти крыс.

Роспотребнадзор по Владимирской области получила информацию о закупке некачественной партии "Сливушек" у компании ЗАО «Стародворские колбасы». Вместе с документами к поставке были приложены фотографии, иллюстрирующие эту проблему. Олег Павлов, заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, поделился, что из-за недостаточного контроля на предприятии, грызуны попали в продукцию.

Следует подчеркнуть, что на предприятии существуют серьезные проблемы в соблюдении мер безопасности.

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