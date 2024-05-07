Ни в коем случае не пейте, там плесень: в Роскачестве раскрыли наихудшие марки кваса

Недавно проведенный анализ Роскачества охватил 21 бренд кваса, доступного на российском рынке, выявив их соответствие строгим стандартам качества и безопасности.

Изученные марки, включая «Просто», «Очаковский», «Русский дар» и «Лента», доказали свое высокое качество. Такие бренды как «Вятский», «Яхонт» и «Ржаной бочонок» уже удостоены знака качества, а «Хлебный край» и «Букет Чувашии» активно работают над его получением. Продукция «Лидский», изготовленная за пределами России, не была включена в данное исследование.

Тем не менее, у брендов «Зеленая линия» и «Царские припасы» выявлены проблемы, включая превышение уровня этилового спирта и несоответствие органолептическим стандартам, а также ошибки в указании количества углеводов на упаковке.

Все проверенные образцы оказались свободны от тяжелых металлов, консервантов и патогенных микроорганизмов, подтверждая натуральность и безопасность кваса как напитка для ежедневного потребления.

Этот напиток, обогащенный живыми культурами, полезен для здоровья пищеварительной системы и является важным источником витаминов группы B. Благодаря своим освежающим свойствам, квас является идеальным выбором для летнего периода.

Исследование Роскачества укрепляет доверие потребителей к качеству кваса на российском рынке, подтверждая его как отличный вариант для утоления жажды и поддержания здоровья.