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Ни в коем случае не пейте, там плесень: в Роскачестве раскрыли наихудшие бренды кваса

Роскачество недавно провело тщательный анализ качества 21 бренда кваса, представленных на российском рынке. Целью исследования было выявить соответствие продуктов строгим стандартам качества и безопасности, и результаты были весьма обнадеживающими.

dzen.ru

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Роскачество недавно провело тщательный анализ качества 21 бренда кваса, представленных на российском рынке. Целью исследования было выявить соответствие продуктов строгим стандартам качества и безопасности, и результаты были весьма обнадеживающими.

«Просто», «Очаковский», «Русский дар» и «Лента» продемонстрировали высокое качество, подтверждая свою надежную репутацию среди потребителей.

«Вятский», «Яхонт» и «Ржаной бочонок» получили знак качества Роскачества за соответствие стандартам, а «Хлебный край» и «Букет Чувашии» активно работают над его получением.

Проблемы у отдельных брендов

Однако не все бренды смогли выдержать проверку. Продукция «Зеленая линия» и «Царские припасы» выявила ряд несоответствий, в том числе:

  • Превышение допустимого уровня этилового спирта.
  • Ошибки в маркировке содержания углеводов.
  • Несоответствие органолептическим стандартам, влияющее на вкус и качество напитка.

Натуральность и безопасность:

Несмотря на выявленные проблемы у некоторых производителей, исследование показало, что все образцы кваса были свободны от тяжелых металлов, консервантов и патогенных микроорганизмов. Это подтверждает натуральность и безопасность кваса как ежедневного напитка.

Квас, обогащенный полезными живыми культурами, положительно влияет на пищеварительную систему и содержит витамины группы B, способствуя укреплению здоровья. Благодаря своим освежающим свойствам он особенно актуален в летний период как отличное средство для утоления жажды.

Результаты исследования Роскачества подтверждают, что большинство брендов кваса на российском рынке соответствуют высоким стандартам качества и безопасности, укрепляя доверие потребителей к этому традиционному напитку.

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