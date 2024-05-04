Ни в коем случае не пейте, там плесень: в Роскачестве назвали наихудшие марки кваса

Недавнее исследование Роскачества, затронувшее 21 бренд кваса, находящегося в продаже по всей России, выявило, что большинство из них успешно соответствуют установленным стандартам качества и безопасности.

Из 21 анализируемой марки кваса бренды вроде «Просто», «Очаковский», «Русский дар», и «Лента» подтвердили высокое качество своей продукции. Некоторые из них, такие как «Вятский», «Яхонт» и «Ржаной бочонок», уже признаны качественными и безопасными и награждены знаком качества, а «Хлебный край» и «Букет Чувашии» активно стремятся к получению данной награды. Продукт «Лидский», произведенный за пределами России, не включен в эту оценку.

Однако у двух марок — «Зеленая линия» и «Царские припасы» — обнаружены недочеты, включая превышение допустимого уровня этилового спирта и несоответствие стандартам по вкусовым качествам. Также были замечены неточности в маркировке содержания углеводов на упаковке.

Большинство проверенных образцов не содержали тяжелых металлов, консервантов и вредоносных микроорганизмов. Отсутствие ГМО и вредных добавок подчеркивает натуральность и безопасность кваса как напитка для повседневного употребления.

Этот традиционный напиток, богатый живыми культурами, способствует здоровью пищеварительной системы и является отличным источником витаминов группы B. С его освежающими свойствами, квас идеален для летнего сезона.

Результаты исследования Роскачества предоставляют потребителям дополнительные гарантии качества и безопасности кваса на рынке России. Это исследование поддерживает высокие ожидания потребителей и подтверждает, что квас остается превосходным выбором для утоления жажды и поддержания здоровья.