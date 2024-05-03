Ни в коем случае не пейте, там плесень: Роскачество назвало наихудшие марки кваса

Роскачество провело всесторонние исследования кваса, продаваемого в России. Исследование охватило 21 торговую марку, причём 16 из них полностью удовлетворили как базовые, так и усиленные требования качества, установленные российскими стандартами.

Большинство марок кваса, такие как «Просто», «Очаковский», «Русский дар», «Лента», подтвердили своё высокое качество. Из них, марки «Вятский», «Яхонт» и «Ржаной бочонок» уже обладатели Знака качества, и другие, включая «Хлебный край» и «Букет Чувашии», также стремятся получить эту престижную маркировку. Важно отметить, что продукт «Лидский», произведённый не в России, не участвует в данной программе.

Несмотря на в целом высокие результаты, у двух образцов, «Зеленая линия» и «Царские припасы», были выявлены проблемы, включая превышение содержания этилового спирта и несоответствие ГОСТам по вкусу и аромату. На их этикетках также обнаружены неточности в указании содержания углеводов.

Исследования подтвердили отсутствие тяжелых металлов, консервантов и опасных микроорганизмов в большинстве образцов. Это указывает на то, что российский квас остаётся натуральным и безопасным для потребления напитком. Кроме того, не было выявлено значимого содержания ГМО или вредных добавок, что делает его отличным выбором для ежедневного употребления.

Квас не только вкусный, но и полезный напиток. Он содержит живые микроорганизмы, способствующие здоровью пищеварительной системы, и является хорошим источником витаминов группы B. Помимо этого, квас известен своими освежающими свойствами и может стать отличным выбором для утоления жажды в летнее время.

Эти результаты исследований Роскачества дают потребителям дополнительную уверенность в качестве и безопасности покупаемого кваса, подтверждая его как высококачественный продукт на российском рынке.