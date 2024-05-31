Ни в коем случае не нужно туда в отпуск: настоящий позор Краснодарского края

Эксперты и обыватели назвали курорты Краснодарского края на Черном море, которые лучше избегать. По их мнению, цены в них не соответствуют плохим условиям. В числе названных были Геленджик, Туапсе и Витязево.

Геленджик сразу же сталкивается с пробками, нет объезда, и трасса проходит через город. Туристам приходится оставлять машины на дорогах и передвигаться на автобусах.

Вода в море у Геленджика небезопасна для купания из-за канализации, и спасатели не позволяют пойти дальше "лягушатника". Нарушители рискуют заболеть кишечной инфекцией, иногда даже нельзя мочить ноги. Туристы едут на другие пляжи, чтобы купаться.

Цены в Геленджике очень высокие: проживание у моря стоит от 1,5 до 2 тысяч за человека. Высокая влажность также не приятна, даже пицундские сосны на набережной не помогают. Доступное жилье находится в 15-30 минутах езды от пляжа.

Туапсе также страдает от пробок и лучше дойти до пляжа пешком. У моря проходит железная дорога, поезда часто стоят у пляжа. Нет переходов, а в случае чрезвычайной ситуации скорая помощь и пожарная не смогут дойти до пляжа. Развлечений почти нет, клубы закрылись, и отдыхающим приходится развлекаться самим. На центральном пляже загорать приходится под шум колес.