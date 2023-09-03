«Ни в коем случае не ешьте это на ночь»: сомнолог Холл рассказала, о мешающих сну продуктах

Бессонница беспокоит огромное количество людей, а причиной того может быть не только стакан кофе перед сном, но и какой ни будь перекус, содержащий соль. Об этом сообщила известный сомнолог Кэтрин холл в беседе с Daily Mirror.



Если вы страдаете от бессонницы, то причиной может быть соль. Еда, содержащая определенное количество соли, повышает давление и задерживает воду. Из-за этого человеку тяжелее заснуть.



Специалист рекомендует перед сном съедать банан, вместо соленых снеков или чипсов.

Кроме того, сомнолог Владимир Ковальзон, рассказал какая должна быть температура в спальне для комфортного отхода ко сну. Так же по его мнению, повысить качество сна можно с помощью отказа от телефона, хотя за пол часа до сна.