Ни одной капли сливок, только пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не брать

Если вы думаете, что в вашей корзине настоящее сливочное масло, пора задуматься. По результатам исследования Роскачества, выяснилось, что многие производители используют нечестные методы, добавляя в продукт растительные жиры вместо обещанных сливок.

Как различить сливки от «растительного коктейля»?

Особенно много нарушений найдено в масле с заявленной жирностью 82,5%. Этот продукт должен производиться исключительно из сливок, однако часто в его составе присутствуют более дешевые растительные заменители.

Бренды под вопросом: «Солнечная долина» и «Деревенская буренка»

Даже масло с жирностью 72,5% не избежало подделок. Продукция известных марок «Солнечная долина» и «Деревенская буренка» также содержит неожиданные добавки, как сообщает издание «Про Город Сыктывкар».

Рекомендации от Роскачества:

Перед покупкой тщательно изучайте состав масла.

Выбирайте продукцию, в которой указаны только сливки, без всяких добавок.

Помните, что ваше здоровье зависит от того, что вы кладете в свою тарелку.

Значение независимых экспертиз

Независимые экспертизы играют ключевую роль в обеспечении безопасности и качества пищевых продуктов. Благодаря таким проверкам, потребители имеют возможность делать осознанный выбор и защищаться от недобросовестных производителей.

Это исследование Роскачества не только поднимает важные вопросы о честности маркировки продуктов, но и побуждает потребителей к более внимательному отношению к покупаемым товарам.