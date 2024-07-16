Ни одной капли сливок, сплошная пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не брать
overone.ru
Недавнее исследование Роскачества обнаружило серьезные проблемы в качестве сливочного масла, доступного на российском рынке.
Эксперты выявили в некоторых образцах недопустимые добавки, которые ставят под сомнение честность производителей и вызывают обеспокоенность у потребителей, сообщает pg11.
Главная проблема: Замена молочного жира растительным
Основная проблема заключается в том, что в масле с маркировкой «82,5% жирности», которое должно быть произведено исключительно из молока, обнаружены растительные жиры. Это свидетельствует о том, что производители заменяют дорогие молочные жиры на более дешевые растительные аналоги, снижая тем самым себестоимость и увеличивая прибыль за счет качества.
Влияние на потребителей
Потребители, к сожалению, становятся жертвами этих манипуляций:
- Они переплачивают за продукт, который не соответствует заявленному качеству.
- Употребление такого масла может представлять угрозу для здоровья, так как растительные жиры имеют другой жирнокислотный состав по сравнению с молочными.
- Также были выявлены проблемы в масле с меньшей жирностью, 72,5%, от брендов «Солнечная долина» и «Деревенская буренка». В этих продуктах также найдены растительные добавки, что противоречит утверждениям производителей о чисто молочной природе продукта.
Рекомендации для потребителей
Роскачество настоятельно рекомендует потребителям:
- Внимательно изучать состав продукта на упаковке.
- Отдавать предпочтение маслу, которое содержит только пастеризованные сливки без дополнительных добавок.
Прозрачность производства как залог доверия
Для восстановления доверия к пищевой промышленности критически важны контроль и прозрачность производственных процессов. Роскачество призывает производителей к ответственности и потребителей к бдительности. Только совместными усилиями можно сделать рынок пищевых продуктов более честным и безопасным для всех.
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