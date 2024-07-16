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Ни одной капли сливок, сплошная пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не брать

Недавнее исследование Роскачества обнаружило серьезные проблемы в качестве сливочного масла, доступного на российском рынке.

overone.ru

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Недавнее исследование Роскачества обнаружило серьезные проблемы в качестве сливочного масла, доступного на российском рынке.

Эксперты выявили в некоторых образцах недопустимые добавки, которые ставят под сомнение честность производителей и вызывают обеспокоенность у потребителей, сообщает pg11.

Главная проблема: Замена молочного жира растительным

Основная проблема заключается в том, что в масле с маркировкой «82,5% жирности», которое должно быть произведено исключительно из молока, обнаружены растительные жиры. Это свидетельствует о том, что производители заменяют дорогие молочные жиры на более дешевые растительные аналоги, снижая тем самым себестоимость и увеличивая прибыль за счет качества.

Влияние на потребителей

Потребители, к сожалению, становятся жертвами этих манипуляций:

  • Они переплачивают за продукт, который не соответствует заявленному качеству.
  • Употребление такого масла может представлять угрозу для здоровья, так как растительные жиры имеют другой жирнокислотный состав по сравнению с молочными.
  • Также были выявлены проблемы в масле с меньшей жирностью, 72,5%, от брендов «Солнечная долина» и «Деревенская буренка». В этих продуктах также найдены растительные добавки, что противоречит утверждениям производителей о чисто молочной природе продукта.

Рекомендации для потребителей

Роскачество настоятельно рекомендует потребителям:

  • Внимательно изучать состав продукта на упаковке.
  • Отдавать предпочтение маслу, которое содержит только пастеризованные сливки без дополнительных добавок.

Прозрачность производства как залог доверия

Для восстановления доверия к пищевой промышленности критически важны контроль и прозрачность производственных процессов. Роскачество призывает производителей к ответственности и потребителей к бдительности. Только совместными усилиями можно сделать рынок пищевых продуктов более честным и безопасным для всех.

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