Ни одной капли сливок, сплошная пальма: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которое лучше не брать

Последнее исследование Роскачества обнаружило значительные проблемы в качестве сливочного масла, представленного на рынке России.

Эксперты указывают на наличие недопустимых добавок в продукте, что вызывает беспокойство среди потребителей и ставит под вопрос добросовестность производителей, сообщает «Про Город Сыктывкар».

Главная проблема: использование растительных жиров вместо молочных

Одна из основных выявленных проблем – это недобросовестная замена молочного жира на растительные жиры в продуктах с маркировкой «82,5% жирности». Этот факт подразумевает, что производители используют более дешевые растительные жиры для снижения затрат и увеличения прибыли, жертвуя при этом качеством продукта.

Влияние на потребителей

Такие манипуляции с составом продукта приводят к тому, что потребители переплачивают за товар, который фактически не соответствует заявленным стандартам качества. Кроме того, употребление такого масла может негативно сказаться на здоровье, поскольку растительные жиры обладают иным жирнокислотным составом, что отличается от молочных жиров.

Дополнительные находки

Исследование также выявило нарушения в продуктах с меньшей жирностью, 72,5%, таких как бренды «Солнечная долина» и «Деревенская буренка». В этих образцах также присутствовали растительные жиры, что противоречит заявлениям производителей о чисто молочном происхождении масла.

Рекомендации Роскачества для потребителей

Роскачество призывает потребителей тщательно проверять состав продукта на упаковке и отдавать предпочтение маслу, содержащему исключительно пастеризованные сливки без добавок.

Чтобы восстановить доверие к пищевой промышленности, критически важны контроль и прозрачность процессов на всех этапах производства. Роскачество настаивает на ответственности производителей и призывает потребителей к бдительности. Совместные усилия необходимы для создания более честного и безопасного рынка продуктов питания.