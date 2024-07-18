Ни одной капли сливок, сплошная пальма: Роскачество назвало марки сливочного масла, которое лучше не брать

Недавняя проверка Роскачества выявила значительные недочеты в качестве сливочного масла, представленного на рынке России, вызвав обеспокоенность среди потребителей и вызвав вопросы о честности производителей.

Ключевые нарушения и последствия

Как сообщает портал Pg11, главная проблема, выявленная в ходе исследования, заключается в том, что некоторые производители заменяют молочный жир растительными жирами в продуктах, которые заявлены как содержащие 82,5% жира. Это отклонение от стандартов не только вводит в заблуждение потребителей, но и потенциально ухудшает здоровье, поскольку растительные жиры имеют иной жирнокислотный состав.

Исследование обнаружило наличие растительных жиров в продуктах с меньшим содержанием жира, например, в марках «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», которые должны были содержать исключительно молочные жиры.

Характеристики качественного масла на сливках

Качественное сливочное масло должно производиться исключительно из пастеризованных сливок без добавления растительных жиров. Хорошее сливочное масло характеризуется следующими особенностями:

Процент жирности: Для сливочного масла настоящее содержание молочного жира должно быть не менее 82%.

Консистенция: Масло должно иметь однородную текстуру без вкраплений воды или растительных масел.

Цвет: Чистое сливочное масло обычно имеет бледно-желтый цвет, который может варьироваться в зависимости от сезона и корма, который потребляли коровы.

Аромат и вкус: Свежее сливочное масло имеет выраженный кремовый аромат и мягкий вкус без каких-либо посторонних привкусов.

Как защититься потребителю

Роскачество рекомендует потребителям изучать состав продукта на упаковке и отдавать предпочтение тем маслам, которые содержат только натуральные молочные компоненты. Также полезно обращать внимание на маркировку и сертификацию продукции, подтверждающую её качество и соответствие стандартам.

Восстановление доверия к пищевой промышленности важно для здоровья и благополучия потребителей. Роскачество акцентирует внимание на необходимости усиленного контроля за производством сливочного масла и обеспечении прозрачности информации о продукте. Совместные усилия государства и производителей должны направляться на создание безопасного и честного продовольственного рынка.