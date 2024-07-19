Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не покупать
dzen.ru
Мы привыкли доверять тому, что видим на этикетке продуктов в магазинах. Но, как показывает исследование Роскачества, не всегда то, что написано на упаковке, отражает действительность.
«Сливочное» масло — не всегда сливочное!
Специалисты Роскачества провели анализ сливочного масла и обнаружили серьезные нарушения стандартов качества:
В масле жирностью 82,5% вместо сливок часто добавляют растительные жиры. Это обман потребителей, которые ожидают купить натуральный молочный продукт. Даже в масле с жирностью 72,5% («Солнечная долина», «Деревенская буренка») обнаружили растительные добавки, сообщает pg11.
Как не попасться на удочку?
Роскачество призывает потребителей быть бдительными и внимательно изучать состав продуктов на этикетке.
- Выбирайте масло, которое маркировано как «сливочное», «из сливок», «без растительных жиров».
- Если вы не уверены в составе масла, спросите у продавца сертификат качества.
Независимые проверки — это важно
Исследование Роскачества — это важный шаг на пути к повышению качества и безопасности продуктов питания. Это позволяет потребителям быть уверенными в том, что они покупают то, что им нужно. Это способствует здоровой конкуренции между производителями и заставляет их следить за качеством своей продукции.
Берегите свое здоровье и не стесняйтесь требовать от производителей качества!
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