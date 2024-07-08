Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не брать

Роскачество провело масштабное исследование сливочного масла, продающегося в российских магазинах, и результаты оказались неутешительными. Эксперты выявили массовые нарушения в составе продукта, который мы привыкли считать натуральным и полезным.

Главный объект тревоги - наличие растительных жиров в масле с жирностью 82,5%, заявленном как изготовленное исключительно из сливок. Подмена дорогих молочных жиров более дешевыми растительными аналогами - недобросовестная практика, обманывающая потребителей и ставящая под сомнение качество продукции, сообщает pg11.

Но и на этом «сюрпризы» не закончились: фальсификат обнаружился и в масле с меньшим процентом жирности (72,5%). В частности, добавки растительного происхождения были выявлены в продукции популярных марок «Солнечная долина» и «Деревенская буренка».

Роскачество настоятельно рекомендует потребителям быть бдительными: внимательно изучать состав продукта перед покупкой и отдавать предпочтение маслу, изготовленному исключительно из натуральных сливок.

Данное расследование в очередной раз подчеркивает важность независимого контроля качества продуктов питания для защиты прав и здоровья потребителей. Регулярные проверки и публикация их результатов - действенный механизм, способствующий повышению прозрачности пищевой индустрии и формированию атмосферы добросовестной конкуренции.