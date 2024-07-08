Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не брать

Роскачество провело масштабное исследование сливочного масла, продающегося в российских магазинах, и результаты оказались неутешительными.

razrisyika.ru

Подписаться в Telegram

Роскачество провело масштабное исследование сливочного масла, продающегося в российских магазинах, и результаты оказались неутешительными. Эксперты выявили массовые нарушения в составе продукта, который мы привыкли считать натуральным и полезным.

Главный объект тревоги - наличие растительных жиров в масле с жирностью 82,5%, заявленном как изготовленное исключительно из сливок. Подмена дорогих молочных жиров более дешевыми растительными аналогами - недобросовестная практика, обманывающая потребителей и ставящая под сомнение качество продукции, сообщает pg11.

Но и на этом «сюрпризы» не закончились: фальсификат обнаружился и в масле с меньшим процентом жирности (72,5%). В частности, добавки растительного происхождения были выявлены в продукции популярных марок «Солнечная долина» и «Деревенская буренка».

Роскачество настоятельно рекомендует потребителям быть бдительными: внимательно изучать состав продукта перед покупкой и отдавать предпочтение маслу, изготовленному исключительно из натуральных сливок.

Данное расследование в очередной раз подчеркивает важность независимого контроля качества продуктов питания для защиты прав и здоровья потребителей. Регулярные проверки и публикация их результатов - действенный механизм, способствующий повышению прозрачности пищевой индустрии и формированию атмосферы добросовестной конкуренции.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

10 часов назад

В ЖК «Яратам» в Казани рухнул потолок

Новости Казани

день назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

уничтожение плесени цена москва

Новости Татарстана

день назад

Синоптики вновь заговорили о дождях в Татарстане

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

аренда кабинета в массажном салоне в Новосибирске

Новости Татарстана

7 часов назад

В Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин

Новости Татарстана

день назад

В Дрожжановском районе столкнулись две легковушки

Новости Казани

9 часов назад

Казанцы устроили шумные гонки под стенами Кремля

Новости Казани

11 часов назад

В Казани мужчина с 10 этажа бросил на авто варенье и цветочный горшок
Новости Казани
6 часов назад

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске 31-летний мужчина избил девушку около клуба «Нефть»

Новости Татарстана

3 часа назад

2 нижнекамским УК выписали предостережение за воду

Новости Татарстана

6 часов назад

Один из участников ЕГЭ в 2024 году набрал 400 баллов за 4 предмета

Новости Татарстана

7 часов назад

3 человека пострадали в жестком ДТП с 2 легковушками в Татарстане
В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д

Новости Казани

10 часов назад

В Казани утонули 2 парней

Новости Татарстана

11 часов назад

В Кайбицком районе 7 июля водитель погиб на месте ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане провели «Игры большой страны»
250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов
Новости Казани
4 дня назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов
В Челнах жители за 4 дня собрали бойцам СВО 10 миллионов рублей
Новости Татарстана
5 часов назад

В Челнах жители за 4 дня собрали бойцам СВО 10 миллионов рублей