Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило черный список сливочного масла, которое лучше не брать

При покупке сливочного масла многие из нас полагаются на информацию, указанную на этикетке. Однако последнее исследование Роскачества показывает, что эта информация не всегда соответствует действительности, особенно когда речь идет о составе продукта.

Что не так с «сливочным» маслом?

В рамках исследования были проверены образцы сливочного масла с различной жирностью. В масле с маркировкой 82,5% жирности эксперты Роскачества нашли растительные жиры, хотя по ГОСТу должны использоваться исключительно сливки. Это является серьезным нарушением, так как потребители ожидают приобрести полностью натуральный продукт. Также были обнаружены растительные добавки в масле с жирностью 72,5% от таких брендов, как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка».

Советы потребителям: как избежать обмана

Роскачество призывает потребителей к особой бдительности:

Внимательно читайте состав продукта на упаковке. Избегайте покупки масла, в составе которого указаны растительные жиры.

Ищите продукцию, четко маркированную как «100% сливочное», «из цельных сливок», «без добавок».

Запрашивайте у продавцов сертификаты качества, подтверждающие соответствие продукта нормам и стандартам.

Важность независимых исследований

Проведение независимых проверок качества продуктов, таких как исследование Роскачества, имеет ключевое значение для поддержания прозрачности рынка и доверия потребителей. Это не только защищает права потребителей, но и стимулирует производителей поддерживать высокие стандарты качества своей продукции.

Новые законодательные инициативы

В ответ на обнаруженные нарушения, предложено ввести более строгие меры контроля за производством молочной продукции. Предложения включают ужесточение требований к маркировке продуктов и усиление надзора за соблюдением стандартов качества.

Потребители вправе ожидать, что продукты, которые они покупают, будут соответствовать заявленным на упаковке характеристикам. Независимые проверки и строгий регуляторный контроль являются ключом к обеспечению этого соответствия и защите интересов потребителей.