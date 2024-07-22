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Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило черный список сливочного масла, которое лучше не брать

При покупке сливочного масла многие из нас пола...

ribnydomik.ru

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При покупке сливочного масла многие из нас полагаются на информацию, указанную на этикетке. Однако последнее исследование Роскачества показывает, что эта информация не всегда соответствует действительности, особенно когда речь идет о составе продукта.

Что не так с «сливочным» маслом?

В рамках исследования были проверены образцы сливочного масла с различной жирностью. В масле с маркировкой 82,5% жирности эксперты Роскачества нашли растительные жиры, хотя по ГОСТу должны использоваться исключительно сливки. Это является серьезным нарушением, так как потребители ожидают приобрести полностью натуральный продукт. Также были обнаружены растительные добавки в масле с жирностью 72,5% от таких брендов, как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка».

Советы потребителям: как избежать обмана

Роскачество призывает потребителей к особой бдительности:

  • Внимательно читайте состав продукта на упаковке. Избегайте покупки масла, в составе которого указаны растительные жиры.
  • Ищите продукцию, четко маркированную как «100% сливочное», «из цельных сливок», «без добавок».
  • Запрашивайте у продавцов сертификаты качества, подтверждающие соответствие продукта нормам и стандартам.

Важность независимых исследований

Проведение независимых проверок качества продуктов, таких как исследование Роскачества, имеет ключевое значение для поддержания прозрачности рынка и доверия потребителей. Это не только защищает права потребителей, но и стимулирует производителей поддерживать высокие стандарты качества своей продукции.

Новые законодательные инициативы

В ответ на обнаруженные нарушения, предложено ввести более строгие меры контроля за производством молочной продукции. Предложения включают ужесточение требований к маркировке продуктов и усиление надзора за соблюдением стандартов качества.

Потребители вправе ожидать, что продукты, которые они покупают, будут соответствовать заявленным на упаковке характеристикам. Независимые проверки и строгий регуляторный контроль являются ключом к обеспечению этого соответствия и защите интересов потребителей.

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