Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше не брать
toogeza.com
Роскачество провело исследование сливочного масла, продаваемого в российских магазинах, и обнаружило вопиющие нарушения. Вместо натуральных сливок в составе продукта обнаружили растительные жиры.
Фальсификат под видом натурального продукта
Эксперты выявили подмену дорогих молочных жиров дешевыми растительными аналогами даже в масле с жирностью 82,5 процента, которое по идее должно изготавливаться исключительно из сливок.
Аналогичные нарушения зафиксированы и в сегменте масла жирностью 72,5 процента. Так, в продукции марок «Солнечная долина» и «Деревенская буренка» обнаружено пальмовое масло, что противоречит заявленному составу, сообщает портал Pg11.ru.
Как уберечься от подделки?
- Внимательно изучайте состав на упаковке.
- Отдавайте предпочтение маслу, изготовленному из 100% сливок.
Помните: от качества продуктов зависит ваше здоровье!
Роскачество на страже прав потребителей
Проведенное исследование - еще одно напоминание о важности независимого контроля качества продуктов питания. Только так можно защитить потребителей от недобросовестных производителей и гарантировать безопасность продуктов на наших столах.
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