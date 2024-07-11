Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше не брать

Роскачество провело исследование сливочного масла, продаваемого в российских магазинах, и обнаружило вопиющие нарушения. Вместо натуральных сливок в составе продукта обнаружили растительные жиры.

Фальсификат под видом натурального продукта

Эксперты выявили подмену дорогих молочных жиров дешевыми растительными аналогами даже в масле с жирностью 82,5 процента, которое по идее должно изготавливаться исключительно из сливок.

Аналогичные нарушения зафиксированы и в сегменте масла жирностью 72,5 процента. Так, в продукции марок «Солнечная долина» и «Деревенская буренка» обнаружено пальмовое масло, что противоречит заявленному составу, сообщает портал Pg11.ru.

Как уберечься от подделки?

Внимательно изучайте состав на упаковке.

Отдавайте предпочтение маслу, изготовленному из 100% сливок.

Помните: от качества продуктов зависит ваше здоровье!

Роскачество на страже прав потребителей

Проведенное исследование - еще одно напоминание о важности независимого контроля качества продуктов питания. Только так можно защитить потребителей от недобросовестных производителей и гарантировать безопасность продуктов на наших столах.