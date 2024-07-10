Ни одной капли сливок, одна пальма: Роскачество назвало марки сливочного масла, которое лучше не брать

Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, обнаружило серьезные нарушения в составе сливочного масла, которое продаётся в российских ритейлерах.

Оказалось, что продукт, традиционно считающийся натуральным и благотворным для здоровья, содержит растительные жиры вместо обещанных чистых сливочных.

Согласно сообщению Pg11.ru, было выявлено, что в масле с заявленной жирностью 82,5%, которое должно было быть изготовлено исключительно из сливок, присутствуют растительные жиры. Это обнаружение указывает на распространённую практику подмены ценных молочных жиров более дешёвыми растительными альтернативами, что является явным обманом покупателей и снижает общее качество продукта.

Дополнительные нарушения были обнаружены и в сливочном масле с жирностью 72,5%. Изделия таких брендов, как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», содержали неожиданные добавки растительного происхождения или, по-другому, пальмового масла. В связи с этими находками Роскачество настоятельно советует потребителям внимательно проверять состав продукта перед приобретением и отдавать предпочтение маслам, гарантированно изготовленным из чистых сливок.

Это расследование подчеркивает критическую важность независимой проверки качества продовольственных товаров для защиты прав потребителей и их здоровья. Регулярное проведение таких проверок и распространение информации о результатах помогают повышать прозрачность в пищевой промышленности и способствуют созданию условий для честной конкуренции на рынке.