Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ни капли сои, только целлюлоза: в Роскачестве назвали безопасную туалетную бумагу

Ни капли сои, только целлюлоза: в Роскачестве назвали безопасную туалетную бумагу

rtek24.ru

Подписаться в Telegram

С разнообразием выбора туалетной бумаги на рынке, важно учитывать не только удобство и качество, но и безопасность продукции. Исследователи провели анализ наиболее популярных брендов туалетной бумаги, чтобы оценить их соответствие стандартам безопасности и удобства использования.

Обзор безопасности и качества туалетной бумаги

  • Kleenex Cottonelle Aroma Care

Этот продукт демонстрирует высокие стандарты безопасности и комфорта, с итоговым рейтингом 8.9. Бумага не содержит токсичных элементов и формальдегидов, поддерживает нейтральный уровень pH, что делает её идеальным выбором для чувствительной кожи.

  • Familia Plus

Этот бренд также следует высоким стандартам, предлагая продукт с минимальным запахом и отсутствием токсичных добавок, что подтверждено исследованиями на живых клетках. Рейтинг составляет 7.9, благодаря его отличной впитываемости и безопасности.

  • Zewa

Продукт соответствует всем ключевым требованиям безопасности, включая нейтральный pH и отсутствие формальдегидов. Получив рейтинг 7.4, Zewa предлагает хорошую впитываемость и незначительный запах, что делает его приемлемым выбором для ежедневного использования.

  • Veiro Classic

Veiro Classic зарекомендовал себя как безопасный и эффективный продукт с рейтингом 6.8. Эта туалетная бумага обеспечивает хорошую впитываемость и минимизирует риски для здоровья, благодаря отсутствию вредных химикатов.

  • «Мягкий знак» Flowers

Несмотря на свой привлекательный дизайн, этот бренд показывает более низкий рейтинг в 6.4. Однако он также соответствует всем нормам безопасности, предлагая достаточную впитываемость и минимальный запах.

Покупатели могут быть уверены в безопасности и комфорте при использовании вышеупомянутых марок туалетной бумаги. Современные производители предлагают продукцию, которая не только удовлетворяет эстетические потребности, но и соответствует строгим стандартам безопасности. Это исследование подчеркивает важность выбора туалетной бумаги, которая была тщательно проверена и одобрена на основе научных данных.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

3 часа назад

Бензин становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

травля тараканов без последующей уборки помещения

Новости Татарстана

3 часа назад

22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют

Полезное

4 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

отделка балкона в стиле лофт в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске на улице Ахтубинской на парковке загорелся «Мерседес»

Новости Казани

час назад

Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост. Есть 2 версии

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

Новости Татарстана

54 минуты назад

В одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка

Новости Татарстана

4 часа назад

Метеоролог КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал аномально жаркое лето в Татарстане
Новости Казани
22 часа назад

Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы 9 мая в Казани

Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы 9 мая в Казани

Новости Татарстана

27 минут назад

Житель Азнакаево угрожал своей супруге убийством во время избиения

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани задержали водителя Мицубиси, катавшего людей на крыше и капоте у Кремля

Новости Татарстана

20 часов назад

Набережные Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость
В Казани женщина серьезно пострадала при падении дерева в лесу на Дубравной
Новости Татарстана
37 минут назад

В Казани женщина серьезно пострадала при падении дерева в лесу на Дубравной

Новости Татарстана

20 часов назад

Дороги в промзоне Нижнекамска планируют отремонтировать в течение 2 лет

Новости Казани

21 час назад

Казанцев ждет 6-дневная рабочая неделя

Новости Казани

22 часа назад

Из-за ремонта водопровода два района Казани останутся без воды
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
5 дней назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году