Ни капли сои, только целлюлоза: Роскачество назвало безопасную туалетную бумагу

На современном рынке туалетной бумаги, потребители сталкиваются с широким спектром выбора, при этом важно учитывать не только комфорт и функциональность продукта, но и его безопасность.

В связи с этим было проведено исследование, направленное на оценку соответствия популярных марок туалетной бумаги установленным стандартам безопасности и удобства использования.

Лучшая туалетная бумага, согласно результатам исследования Роскачества:

Familia Plus. Эта марка оценена высоко, благодаря ее способности к высокой впитываемости и безопасности. Familia Plus отличается минимальной ароматизацией и полным отсутствием токсичных добавок, что подтверждено клиническими испытаниями.

Kleenex Cottonelle Aroma Care заслужил высокую оценку за свои безопасные свойства и комфорт в использовании. Он полностью свободен от токсичных компонентов и формальдегидов, а также поддерживает нейтральный уровень pH, делая его идеальным для использования людьми с чувствительной кожей.

Zewa выдерживает все ключевые тесты безопасности, включая отсутствие формальдегидов, которые могут вызывать аллергические реакции, кожные заболевания и, более того, раковые опухоли. Бумага обладает хорошей впитываемостью и едва уловимым запахом, делая её хорошим выбором для повседневного использования.

Veiro Classic подтверждает свою безопасность и эффективность. Продукт характеризуется отличной впитываемостью и отсутствием вредных химических веществ.

«Мягкий знак» Flowers соответствует всем стандартам безопасности, предлагая достаточную впитываемость и минимальное присутствие ароматов.

Это исследование подчеркивает значимость осознанного выбора туалетной бумаги, которая не только удовлетворяет потребности в комфорте, но и соответствует высоким стандартам безопасности, подтвержденным научными исследованиями. Такой подход гарантирует не только удобство, но и заботу о здоровье пользователей.