Ни капли сои, 100% сливки: Росконтроль обнародовал лучшие марки сливочного масла
mykaleidoscope.ru
Масло на сливках – неизменный фаворит на столах россиян. И даже во время поста, когда спрос на молочную продукцию снижается, масло не сдает своих позиций. Однако качество этого продукта может существенно различаться в зависимости от производителя. Как не ошибиться с выбором и приобрести по-настоящему вкусное и полезное масло?
Рекомендации Росконтроля:
Организация Росконтроль, специализирующаяся на контроле качества потребительских товаров, провела исследование рынка сливочного масла и составила список брендов, заслуживающих доверия:
- «ЭкоМилк» (82,5% жирности): этот производитель улучшил свои стандарты качества, и его продукция получила высокие оценки экспертов.
- «Брест-Литовск»: чтобы не нарваться на подделку, масло этого бренда рекомендуется приобретать в магазинах с хорошей репутацией.
- «Вкуснотеево»: отличается строгим контролем качества и не использует вредные искусственные ингредиенты.
На что обратить внимание при выборе?
- Состав: в составе качественного сливочного масла не должно быть ничего, кроме пастеризованных сливок.
- Жирность: не менее 72,5 процента.
- Место покупки: отдавайте предпочтение крупным сетевым магазинам и супермаркетам с хорошей репутацией.
Польза сливочного масла:
- Источник витаминов: витамины А, D, Е, К.
- Полезные жиры: в умеренных количествах насыщенные жиры полезны для сердца и сосудов.
Делайте осознанный выбор!
Помните, что от правильного выбора продуктов зависит не только наслаждение вкусом, но и наше здоровье. Будьте внимательны при выборе сливочного масла и отдавайте предпочтение продукции проверенных производителей.
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