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Ни капли сои, 100% сливки: Росконтроль обнародовал лучшие марки сливочного масла

Организация Росконтроль, специализирующаяся на контроле качества потребительских товаров, провела исследование рынка сливочного масла и составила список брендов, заслуживающих доверия.

mykaleidoscope.ru

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Масло на сливках – неизменный фаворит на столах россиян. И даже во время поста, когда спрос на молочную продукцию снижается, масло не сдает своих позиций. Однако качество этого продукта может существенно различаться в зависимости от производителя. Как не ошибиться с выбором и приобрести по-настоящему вкусное и полезное масло?

Рекомендации Росконтроля:

Организация Росконтроль, специализирующаяся на контроле качества потребительских товаров, провела исследование рынка сливочного масла и составила список брендов, заслуживающих доверия:

  1. «ЭкоМилк» (82,5% жирности): этот производитель улучшил свои стандарты качества, и его продукция получила высокие оценки экспертов.
  2. «Брест-Литовск»: чтобы не нарваться на подделку, масло этого бренда рекомендуется приобретать в магазинах с хорошей репутацией.
  3. «Вкуснотеево»: отличается строгим контролем качества и не использует вредные искусственные ингредиенты.

На что обратить внимание при выборе?

  • Состав: в составе качественного сливочного масла не должно быть ничего, кроме пастеризованных сливок.
  • Жирность: не менее 72,5 процента.
  • Место покупки: отдавайте предпочтение крупным сетевым магазинам и супермаркетам с хорошей репутацией.

Польза сливочного масла:

  • Источник витаминов: витамины А, D, Е, К.
  • Полезные жиры: в умеренных количествах насыщенные жиры полезны для сердца и сосудов.

Делайте осознанный выбор!

Помните, что от правильного выбора продуктов зависит не только наслаждение вкусом, но и наше здоровье. Будьте внимательны при выборе сливочного масла и отдавайте предпочтение продукции проверенных производителей.

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