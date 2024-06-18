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Ни капли сои, 100% сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Росконтроль, проводя анализ рынка, выделяет несколько брендов сливочного масла, которые заслуживают особого внимания из-за своего стабильного качества.

dzen.ru

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В российском потребительском рынке сливочное масло продолжает оставаться одним из фаворитов на столах граждан, даже во время поста, когда спрос на молочную продукцию традиционно падает. Однако, как и в любом секторе, не все продукты равны по качеству, и некоторые бренды вызывают у потребителей сомнения.

Заслуживающие доверия производители сливочного масла

Росконтроль, проводя анализ рынка, выделяет несколько брендов, которые заслуживают особого внимания из-за своего стабильного качества:

  • «ЭкоМилк» - этот бренд прославился благодаря маслу с жирностью 82,5%, которое после недавних улучшений производственных стандартов заслуженно занимает верхние строчки рейтингов.
  • «Брест-Литовск» - его продукция рекомендуется к покупке в магазинах с хорошей репутацией, чтобы избежать покупки подделок.
  • «Вкуснотеево» - известно своим строгим соблюдением стандартов качества и использованием только натуральных ингредиентов в производстве.
  • «Из Вологды» - этот бренд славится своим соблюдением традиционных рецептов и высоким качеством продукции.

Важные аспекты выбора качественного масла

При покупке масла на сливках критически важно обращать внимание на состав продукта и его жирность, которая должна быть не менее 72,5%. Качественное масло чаще всего продается в местах с хорошей репутацией, что гарантирует его подлинность и качество.

Польза сливочного масла для здоровья

Не только вкусно, сливочное масло также обладает питательной ценностью, будучи источником витаминов A, D, E и K. Оно содержит насыщенные жиры, которые при умеренном потреблении могут способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Выбор сливочного масла должен основываться на информированности о производителе и составе продукта. Придерживаясь проверенных брендов, потребители не только насладятся вкусом натурального продукта, но и извлекут пользу для здоровья. Это подчеркивает важность образованного выбора в мире пищевых продуктов.

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