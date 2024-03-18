Ни капли сои, 100% мясо: в Роскачестве назвали лучшие бренды блинчиков с мясом

АНО «Российская система качества» (Роскачество) провело обширное исследование качества замороженных блинчиков с мясной начинкой от двадцати производителей, анализируя продукцию по 513 критериям.

Исследование, которое состоялось в первую декаду марта, выявило пять лучших брендов и три, которые не соответствуют стандартам качества, попав в антирейтинг.

Лидерами рейтинга стали блинчики от «Сибирская коллекция», Globus, «У Палыча», «Окраина» и Handy Craft, при этом продукция «Сибирская коллекция» отмечена за соответствие как законодательным требованиям, так и стандартам Роскачества, опережающим общепринятые нормы.

В ходе исследования проверялись микробиологические показатели начинки, наличие ДНК различных видов мяса и сои, содержание мяса механической обвалки, растительных и животных белков, а также наличие ГМО. Продукция от марок «Ашан», «Лента», «Морозко», «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых» показала соответствие по критериям проверки, поэтому продукты от названных марок являются качественными и безопасными.

Однако в некоторых образцах обнаружены следы антибиотиков и бактерий, что вызвало попадание этих брендов в антирейтинг. Под микроскоп попали блинчики, «От Ильиной» и «Морозко» за обнаружение кишечной палочки и продукция «Царское Подворье» за наличие энтерококков.