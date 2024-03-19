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· Артем Акчурин

Ни капли сои, 100% мясо: Роскачество назвало лучшие марки блинчиков с мясом — пальчики оближите

Ни капли сои, 100% мясо: Роскачество назвало лучшие марки блинчиков с мясом — пальчики оближите

vsegdavkusno.ru

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Информационно-аналитический ресурс «Открытое качество» доложил об исследовании, проведенном АНО «Российская система качества» (Роскачество) в первой декаде марта по замороженным блинчикам с мясной начинкой под 20 различными брендами, с учетом 513 показателей. Результаты исследования выявили пять лучших производителей, а также четыре бренда, попавших в категорию антирейтинга.

ТОП-5 производителей блинчиков с мясом по оценкам Роскачества выглядит следующим образом: «Сибирская коллекция» (5 баллов), Globus (4.86 балла), «У Палыча» (4.8 балла), «Окраина» (4.66 балла) и Handy Craft (4.21 балла). Продукция от ООО «Щёлковский МПК», входящая в серию под товарным знаком «Сибирская коллекция», не только соответствует необходимым требованиям законодательства, но и опережает стандарты, установленные Роскачеством, по данным экспертов.

Мясную начинку блинчиков проверили на соответствие микробиологическим показателям, содержанию ДНК говядины, свинины, птицы, сои, мяса механической обвалки, растительных и животных белков, ГМО и фосфатов. В продукции шести брендов количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не превышало установленных стандартов. Эти бренды включают в себя «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко», «От Ильиной», «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».

В четырех образцах блинчиков были обнаружены следы антибиотиков, не превышающие допустимые нормы. Однако в продукции под брендами «ВкусВилл», «От Ильиной», «Морозко» были выявлены бактерии из группы кишечной палочки, а в товарах под маркой «Царское Подворье» — энтерококки. Эти производители не получили высоких оценок и в итоге вошли в список антирейтинга Роскачества.

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