Ни капли сои, 100% целлюлоза: Роскачество назвало безопасную туалетную бумагу
flectone.ru
Роскачество провело анализ туалетной бумаги, определив лучшие марки по стандартам безопасности и комфорта.
Результаты показали, что выбор продукта стоит основывать не только на удобстве использования, но и на его безопасности для здоровья.
Лучшие бренды по итогам исследования:
- Familia Plus отмечена за отличную впитываемость и минимальный риск для здоровья, благодаря отсутствию вредных добавок.
- Kleenex Cottonelle Aroma Care получил высокие оценки за безопасность и комфорт, идеален для чувствительной кожи благодаря нейтральному pH и отсутствию токсинов.
- Zewa превосходит стандарты безопасности, подходит для ежедневного использования из-за своей впитываемости и минимального запаха.
- Veiro Classic и Мягкий знак Flowers также соответствуют высоким требованиям безопасности, обеспечивая эффективное использование без риска для здоровья.
Это исследование подчеркивает важность выбора туалетной бумаги, которая не только комфортна, но и безопасна. Результаты Роскачества помогают потребителям сделать информированный выбор, обеспечивая комфорт и заботу о здоровье.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань