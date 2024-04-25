Ни капли сои, 100% целлюлоза: Роскачество назвало безопасную туалетную бумагу

Роскачество провело анализ туалетной бумаги, определив лучшие марки по стандартам безопасности и комфорта.

Результаты показали, что выбор продукта стоит основывать не только на удобстве использования, но и на его безопасности для здоровья.

Лучшие бренды по итогам исследования:

Familia Plus отмечена за отличную впитываемость и минимальный риск для здоровья, благодаря отсутствию вредных добавок.

Kleenex Cottonelle Aroma Care получил высокие оценки за безопасность и комфорт, идеален для чувствительной кожи благодаря нейтральному pH и отсутствию токсинов.

Zewa превосходит стандарты безопасности, подходит для ежедневного использования из-за своей впитываемости и минимального запаха.

Veiro Classic и Мягкий знак Flowers также соответствуют высоким требованиям безопасности, обеспечивая эффективное использование без риска для здоровья.

Это исследование подчеркивает важность выбора туалетной бумаги, которая не только комфортна, но и безопасна. Результаты Роскачества помогают потребителям сделать информированный выбор, обеспечивая комфорт и заботу о здоровье.