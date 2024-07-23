Ни капли сливок, только пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не брать

Роскачество недавно провело обширное исследование качества масла на сливках, доступного на российском рынке, и результаты исследования оказались тревожными.

Эксперты выявили, что многие продукты, заявленные как высокожирные и чисто сливочные, на самом деле содержат растительные жиры.

Основная проблема касается продуктов с жирностью 82,5%, которые должны были быть произведены исключительно из сливок. Однако вместо этого в них использовались более дешевые растительные жиры, что является формой обмана потребителей и ставит под сомнение качество продукта.

Кроме того, фальсификация была обнаружена и в масле с меньшим содержанием жира (72,5%), где в продуктах популярных брендов также нашли добавки растительного происхождения.

Роскачество призывает покупателей к повышенной бдительности: важно тщательно проверять состав продуктов перед покупкой и отдавать предпочтение натуральным сливочным маслам, произведенным без добавок.

Данное исследование подчеркивает критическую роль независимых проверок качества продуктов питания в защите прав потребителей и их здоровья. Регулярные аудиты и публикация результатов способствуют увеличению прозрачности в пищевой индустрии и способствуют добросовестной конкуренции на рынке.