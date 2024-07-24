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Ни капли сливок, только пальма: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которое лучше не брать

Роскачество провело исследование популярного пр...

syl.ru

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Роскачество провело исследование популярного продукта на российском рынке — сливочного масла. В результате анализа некоторые бренды масла попали в «черный список» организации из-за наличия в составе растительных жиров, вместо обещанных сливок.

Фальсификация сливочного масла

В ходе проверки масел с жирностью 82,5% выяснилось, что многие из них содержат не сливки, а дешевые растительные жиры, включая пальмовое масло. Эти добавки делают продукт стопроцентным фальсификатом, что является серьезным обманом потребителей.

Открытие фитостеринов в популярных марках

Роскачество также обнаружило фитостерины, которые обычно не встречаются в натуральном масле на сливках, в 6-ти популярных торговых брендах. Среди них «Солнечная долина», «Деревенская буренка», «Молочная мозаика», «Волжаночка», «Славянское» и «Вологодские традиции».

Важность бдительности потребителей

Роскачество призывает покупателей к повышенной бдительности при выборе сливочного масла. Важно внимательно изучать этикетки и состав продукта перед покупкой, чтобы избежать приобретения фальсифицированной продукции.

Последствия для производителей и рынка

Это открытие не только подрывает доверие потребителей к брендам, но и ставит под угрозу добросовестную конкуренцию на рынке. Подлинные производители сливочного масла, которые соблюдают стандарты качества, сталкиваются с недобросовестной конкуренцией, что может привести к снижению общего качества продуктов на рынке.

Регулярные проверки и общественное освещение результатов исследований способствуют увеличению прозрачности в пищевой индустрии и являются ключевыми для защиты прав потребителей и их здоровья.

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