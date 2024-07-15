Ни капли сливок, только пальма: Роскачество назвало марки сливочного масла, которое лучше не брать

В недавнем анализе Роскачеством были выявлены серьезные несоответствия в составе сливочного масла, доступного на российских рынках.

Исследование показало присутствие необъявленных добавок в продуктах, что поднимает вопросы о честности производителей и качестве продукции, о чем сообщает pg11.ru.

Основные отклонения в составе

Согласно результатам проверок, сливочное масло с маркировкой «82,5% жирности» часто содержало растительные жиры вместо ожидаемых молочных. Это открытие указывает на стремление некоторых производителей снизить производственные расходы за счет замены дорогих молочных жиров на более дешевые растительные альтернативы, что вводит в заблуждение покупателей и снижает общее качество продукта.

Проблемы в масле с меньшим процентом жирности

Исследование также показало, что масло с 72,5% жирности от брендов, таких как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка», содержало растительные добавки. Это противоречит заявлениям производителей о полностью молочной природе своей продукции и вызывает беспокойство у потребителей.

Рекомендации для потребителей

В ответ на эти находки, Роскачество рекомендует потребителям быть особенно внимательными при выборе сливочного масла. Важно изучать информацию на этикетке и выбирать продукты, подтвержденные как чисто молочные, чтобы избежать нежелательных добавок.

Важность прозрачности производства

Публикация результатов проверок и регулярный мониторинг стандартов качества являются критически важными для защиты здоровья потребителей. Эти меры помогают поддерживать доверие к пищевой промышленности, стимулируют производителей соблюдать высокие стандарты и способствуют здоровой конкуренции на рынке.

Результаты данного исследования Роскачества подчеркивают необходимость совместных усилий всех участников рынка: от регуляторов и производителей до информированных потребителей. Только полная прозрачность и сотрудничество могут обеспечить соответствие продуктов на прилавках установленным стандартам и общественным ожиданиям.