Ни капли сливок, одна пальма: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которое лучше не брать
sputniknews.ru
Недавно проведённое Роскачеством исследование выявило значительные расхождения в качестве сливочного масла, представленного на российском рынке, что ставит под сомнение соответствие продукта ожидаемым стандартам.
Скрытые добавки в сливочном масле
Основной вывод исследования заключается в том, что многие образцы сливочного масла с содержанием жира 82,5% включают в себя растительные жиры, такие как пальмовое масло и фитостерины. Такие компоненты категорически не характерны для традиционного сливочного масла, которое по определению производится из сливок.
Распространённая проблема
Анализ также показал, что даже менее жирные сорта масла, такие как 72,5%, производимые под марками «Солнечная долина», «Деревенская буренка» и другими, содержат аналогичные добавки. Это указывает на общепринятую практику добавления неподходящих компонентов в процессе производства сливочного масла.
Как защититься потребителям?
Роскачество настоятельно рекомендует покупателям тщательно изучать состав продукта перед покупкой и выбирать сливочное масло, содержащее исключительно сливки. Правильное понимание состава поможет избежать приобретения продукта с нежелательными и потенциально вредными добавками.
Необходимость регулярных проверок
Открытия, сделанные Роскачеством, подчёркивают важность регулярных проверок пищевых продуктов на соответствие заявленным стандартам. Это ключевой элемент в обеспечении качества и безопасности продуктов, доступных российским потребителям, сообщает информационный портал pg11.ru.
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