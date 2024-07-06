Ни капли сливок, одна пальма: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которое лучше не брать

Недавнее исследование Роскачества раскрыло важную информацию для любителей сливочного масла в России. Проверка продуктов показала, что не все сливочное масло на рынке соответствует высоким стандартам качества, которые ожидают потребители.

Основные находки исследования

Анализ показал, что в сливочном масле жирностью 82,5%, представленном на российском рынке, присутствуют растительные жиры, в том числе пальмовое масло и фитостерины. Эти компоненты не должны входить в состав настоящего сливочного масла, которое традиционно делается исключительно из сливок. Введение таких добавок превращает продукт в фальсификат, не соответствующий стандартам чистоты, сообщает pg11.

Проблемы касаются не только масла с высокой жирностью

Исследование также выявило, что некоторые масла с жирностью 72,5%, производимые популярными марками вроде «Солнечная долина», «Деревенская буренка», «Молочная мозаика», «Волжаночка», а также более жирные масла от «Славянского» и «Вологодских традиций», содержат фитостерины. Это говорит о широком распространении практики использования ненадлежащих добавок среди производителей.

Важность бдительности потребителей

Роскачество призывает потребителей проявлять особую осторожность при выборе сливочного масла, рекомендуя внимательно изучать этикетки и состав продукта. Понимание того, что качественное сливочное масло должно содержать только сливки, поможет избежать покупки фальсифицированных товаров.

Значение регулярных проверок

Такие открытия подчеркивают необходимость постоянного контроля и регулярных проверок продуктов питания, чтобы гарантировать российским потребителям доступ к качественным и безопасным продуктам. Регулярные аудиты и прозрачность производства являются ключевыми для поддержания доверия потребителей и обеспечения их здоровья.